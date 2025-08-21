Pixel 10 im Hands-on: Googles größter Angriff auf Apple

Google hat am Mittwoch seine neue Handy-Serie Pixel 10 vorgestellt.

Das Pixel 10 kommt mit der charakteristischen Kameraleiste in Form des Google-Suchfeldes.

Googles neueste Handy-Generation ist da. Das Pixel 10 ist einmal mehr Evolution statt Revolution. Das ist aber nicht zwingend etwas Schlechtes. Denn schon das Pixel 9 war ein solides Android-Smartphone, das es problemlos mit jeglicher Konkurrenz aufnehmen konnte. Ich konnte das Pixel 10 im Rahmen von Googles Präsentation in New York ausprobieren. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 10 ist da: 5 Dinge, die ihr wissen müsst Das Äußere Google führt mit dem Handy 10 die Designlinie fort, die mit dem Pixel 9 gestartet wurde. Das bedeutet zwar, dass sich optisch nicht viel getan hat, das macht aber nichts. Denn das neue Pixel fühlt sich genauso wie sein Vorgänger äußerst hochwertig an. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Glas und macht einiges her. Das gilt für alle Varianten des Pixel 10. Von vorne versprüht das Pixel eine gewisse iPhone-Ästhetik, die auf der Rückseite aber schnell verfliegt. Hier setzt Google auf das ovale Kameramodul. Dessen Form ist nicht zufällig so gewählt, sie soll die Suchleiste der Google-Suche widerspiegeln. Im direkten Vergleich mit seinem Vorgänger ist das Kameramodul des Pixel 10 eine Spur größer geworden.

13 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro XL © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro © Bild: Thomas Prenner Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL

Möchte man etwas an der Bauweise des Pixels kritisieren, ist es höchstens der Umstand, dass es nicht besonders sicher in der Hand liegt. „Wie ein Stück Seife“, hat eine Kollegin eine frühere Variante des Pixels mal bezeichnet und das trifft auch auf das 10er zu. Bessern lässt sich dieser Umstand durch eine Hülle, die gleichzeitig als Schutz dient, falls das Handy doch einmal eine ungewollte Begegnung mit dem Boden macht. Eine gute Figur macht das Display der Pixel-10-Serie. Alle Varianten überzeugen mit kontrastreichen und farbstarken OLEDs, die in der Praxis beeindrucken. ➤ Mehr lesen: Google stellt Smartwatch und günstige Kopfhörer vor Pixelsnap Neu bei der Pixel-Serie ist Pixelsnap. Das System ist vergleichbar mit Apples MagSafe. Das Ladeelement haftet magnetisch am Gerät. Das neue Feature bringt auch offizielles Zubehör mit sich, in Form von Drahtlos-Ladegeräten sowie Hüllen. Bei der Präsentation konnte ich zumindest den Pixelsnap-Ständer für das Handy ausprobieren. Dieser lädt zwar nicht, haftet sich aber magnetisch am Handy, um es dann aufzustellen. Das Zubehör "snapt" sich genauso sicher und zielgerichtet an das Handy, wie man es sich vorstellt. Kein herumsuchen, wo genau der Magnet jetzt ist. Das macht Lust auf mehr. Die Ähnlichkeit mit MagSafe ermöglicht einen Umstand, den Google im Rahmen der Präsentation erstaunlich offen anspricht: Auch Apples MagSafe-Zubehör ist mit Pixels auf diese Art und Weise kompatibel.

© Thomas Prenner

Die Kamera Die größte Neuerung im Vergleich zum Pixel 9 ist der Umstand, dass das 10er auch im Standard-Modell mit 3 Kameras kommt. Neben Weitwinkel und Ultraweitwinkel hat man nun ebenfalls eine Tele-Linse. Kleiner Wermutstropfen: Dafür werden die Sensoren kleiner. Das heißt, die normale Kamera des Pixel 10 macht bei suboptimalen Lichtbedingungen theoretisch schlechtere Fotos als das Pixel 9. Dafür ist man aber nicht auf den elektrischen Zoom angewiesen, wenn man Motive näher heranholen möchte. Maximal 5-fach schafft der optische Zoom. Ob Google hier den richtigen Instinkt hat, dass Nutzerinnen und Nutzer der Zoom wichtiger ist als Low-Light-Performance, halte ich für zumindest zweifelhaft. Die Zahl derer, die im Finsteren fotografieren, ist meiner Einschätzung nach höher als die, die bewusst an der Brennweite herumschrauben. Freilich, Rauschverhalten kann per Software eher mit geringem Qualitätsverlust korrigiert werden, als mangelnde Brennweite.

© Thomas Prenner

Im ersten Kurztest konnte ich ein paar Testaufnahmen mit dem Pixel 10 schießen. Finale Aussagen zur Qualität lassen sich auf diese Art und Weise nicht machen. Im ersten Eindruck macht sich allerdings bemerkbar, dass Google softwareseitig ganze Arbeit leistet. Selbst unter den schwierigen Lichtbedingungen des Hands-on-Bereiches kann auch die günstige Variante des Pixel 10 herzeigbare Fotos machen, die sich nur marginal von denen der Pro-Variante unterscheiden. Freilich, wenn es dann bei wirklichen Nachaufnahmen hart auf hart geht, dürfte der größere Sensor der teureren Pixel die Nase vorne haben. Die Software Das Pixel kommt mit Android 16. Die Pixel-Software ist dabei sehr nah an Stock-Android dran. Das bedeutet angenehm wenig Bloatware. Wer bereits Pixel-Handys nutzt, wird hier keine Überraschungen erleben. Ein weiterer Vorteil eines Pixel-Handys ist, dass man zu den Ersten gehört, die die neueste Android-Variante ausprobieren und nutzen können. Zudem gibt Google eine Update-Garantie im Umfang von 7 Jahren. Das heißt, das Pixel 10 bekommt Sicherheitsupdates und neue Android-Versionen bis 2032. Ein weiteres Stichwort bei den Funktionen ist Künstliche Intelligenz. Google stattet seine Pixel-Handys mit verschiedenen Features aus, die von KI unterstützt sind. Dazu zählt der Camera Coach. Dieser gibt einem schon während des Fotografierens Tipps, wie die Aufnahme besser gelingen könnte. Die Funktion klingt in jedem Fall spannend. Wie brauchbar sie in der Praxis ist, wird erst ein umfangreicherer Test zeigen.