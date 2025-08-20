Google Pixel 10 ist da: 5 Dinge, die ihr wissen müsst

Google hat seine neuen Smartphones präsentiert und setzt unter anderem auf neues Pixelsnap-Zubehör. Es gibt auch ein neues Falt-Pixel.

Google hat am Mittwoch die neueste Version seiner Pixel-Smartphones vorgestellt. Wie im Vorjahr kommt das Handy im mehreren verschiedenen Varianten: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold. Rein optisch hat sich bei den Pixels im Vergleich zum Vorgänger relativ wenig getan. Die Handys kommen auf der Rückseite wieder mit dem ovalen Modul. In diesem befinden sich Kameras, Sensor und LED-Blitz. Die Form, die mit dem Pixel 9 Premiere feierte, ist nicht zufällig so gewählt. Sie soll an das Google-Suchfeld erinnern. ➤ Mehr lesen: Google stellt Smartwatch und günstige Kopfhörer vor

1 - Viel Neues bei der Kamera Die größte Neuerung im Hinblick auf die Hardware-Ausstattung ist, dass das Nicht-Pro-Modell nun auch eine 5x-Tele-Linse bekommt. Das heißt, alle Pixel-Modelle verfügen jetzt über eine Weitwinkel- eine Ultraweitwinkel- und eine Tele-Kamera. Darauf folgt aber ein kleiner Wermutstropfen: So sind die Sensoren für die Hauptkamera (48 MP, 1/2 Zoll) und die Ultraweitwinkelkamera (13 MP, 1/3,1 Zoll) kleiner als beim Pixel 9, was zu einer potenziell schlechteren Leistung in dunklen Umgebungen führt. Google geht also davon aus, dass den meisten Nutzerinnen und Nutzern ein besserer Zoom wichtiger ist, als gute Fotoleistung im Dunklen. Die Tele-Kamera löst mit 10,8 MP auf und hat einen Sensor mit 1/3,2 Zoll. Die Pro-Geräte haben die gewohnt größeren Sensoren. Die Hauptkamera des Pixel 10 Pro mit 50 MP verfügt über einen 1/1,3 Zoll großen Bildsensor, der Sensor für die Ultraweitwinkelkamera mit 48MP ist 1/2,55 Zoll groß, genauso wie der für das Tele-Objektiv, das maximal ebenso mit 48 MP auflöst. Zudem verfügen die Pro-Geräte über KI-gestützten Pro Res Zoom mit einem Faktor von bis zu 100x. Optisch ist es immerhin ein 10-fach-Zoom. Eine Ausnahme ist das Pro Fold. Im Vergleich zu den regulären Pros muss man hier kameratechnisch ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Das Kamerasystem ähnelt eher dem der regulären Pixel-Handys. Grund dafür dürften in erster Linie Platzschwierigkeiten sein. Aufgrund der Falt-Bauweise müssen hier offenbar bei der Kamera-Hardware Abstriche gemacht werden. Das Falt-Handy kommt mit einer 48-MP-Hauptkamera und einem 1/2 Zoll Bildsensor, die Ultraweitwinkelkamera löst mit 10,5 MP auf und hat einen 1/3,4 Zoll Bildsensor. Die Tele-Kamera hat 10,8 Megapixel und einen 5-fach optischen Zoom mit einem 1/3,2 Zoll Bildsensor.

2 - Magnetisches Laden, Pixelsnap und Akkus Das Google Pixel 10 unterstützt den neuen Qi2-Standard für drahtloses Laden mit integrierten Magneten direkt im Smartphone. Das System namens Pixelsnap ist vergleichbar mit Apples MagSafe. Das Ladeelement haftet magnetisch, ohne zusätzliche Hülle am Gerät. Das neue Feature bringt auch offizielles Zubehör in Form von Drahtlos-Ladegeräten sowie Hüllen. Auch Powerbanks, die die Handys so laden, liegen auf der Hand. Auf diese Art und Weise kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 W geladen werden, was durchaus ordentlich ist. Zum Vergleich: Das Pixel 9 Pro hat mit Qi-Ladegeräten maximal mit 12 W geladen. Google spricht davon, dass es sich um die ersten Android-Phones handelt, die Qi2-kompatibel sind. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Hersteller folgen. Die Akkus der Google-Pixel-10-Serie unterscheiden sich je nach Modell. Das Google Pixel 10 verfügt über eine Kapazität von 4.970 mAh, das Pixel 10 Pro über 4.870 mAh. Das Google Pixel 10 Pro XL ist mit einem Akku von 5.200 mAh ausgestattet, beim faltbaren Pixel 10 Pro Fold sind es 5.015 mAh. Google spricht bei allen Modellen von einer Akkulaufzeit von 30 Stunden, außer beim Fold, wo es 24 Stunden sind.

3 - Displays und neuer Chip Klammert man Kameras und Qi2 aus, sind die Hardware-Unterschiede zwischen Pixel 9 und Pixel 10 überschaubar. Bei den Displaygrößen bleibt alles gleich. Das reguläre Pixel 10 sowie das Pro kommen auf 6,3 Zoll, während das Pro XL 6,8 Zoll aufweist. Die reguläre Version kommt auf 421 ppi, das Pro auf 497 und das Pro XL auf 482 ppi. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 120Hz, die maximale Helligkeit bei 3.000 Nits (peak) beim Pixel 10 bzw. 3.300 Nits beim Pixel 10 Pro und Pro XL. Das Pixel 10 Pro Fold verfügt über ein äußeres 6,4-Zoll-Display (408 ppi) und ein faltbares 8-Zoll-Display. Google rühmt sich mit der Aussage, dass es sich um das größte Display eines Handys am Markt handelt. Es hat eine Auflösung von 2.076 x 2.152 Pixel und eine Pixeldichte von 373 PPI. Die Bildwiederholfrequenz liegt jeweils bei bis zu 120Hz. Die Helligkeit beträgt bis zu 1.800 Nits (HDR) mit einer Spitzenhelligkeit bis zu 3.000 Nits. Die gesamte Pixel-10-Serie setzt auf Googles aktuelle SoC-Generation Tensor G5. Zuletzt gab es Gerüchte, dass diese von TSMC in einem 3-nm-Prozess gefertigt wird. Ob dem wirklich so ist, war vorerst allerdings noch unklar. Bisherige Tensor-Chips wurden von Samsung auf Basis von Exynos-Designs gefertigt und verwendeten 5-nm- und 4-nm-Fertigungsprozesse.

Google Pixel 10: Technische Spezifikationen Toggle Infobox Google Pixel 10: Abmessung: 152,8 × 72,0 × 8,6 Millimeter

152,8 × 72,0 × 8,6 Millimeter Gewicht: 204 Gramm

204 Gramm Display: 6,3" Actua OLED, 60–120 Hz, bis zu 3.000 Nits (Peak), 2.000 Nits (HDR), 1.080 × 2.424 Pixel, 422 ppi, HDR-Unterstützung, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,3" Actua OLED, 60–120 Hz, bis zu 3.000 Nits (Peak), 2.000 Nits (HDR), 1.080 × 2.424 Pixel, 422 ppi, HDR-Unterstützung, Corning Gorilla Glass Victus 2 Prozessor: Google Tensor G5, Titan M2 Sicherheitschip

Google Tensor G5, Titan M2 Sicherheitschip Speicher: 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB Speicher

12 GB RAM, 128 GB / 256 GB Speicher Kameras: Hauptkamera: 48 MP, f/1.70, 1/2" Sensor Ultraweitwinkel: 13 MP, f/2.2, 1/3.1" Sensor Tele: 10,8 MP, f/3.1, 5× optischer Zoom, OIS Frontkamera: 10,5 MP, f/2.2

Video: Hauptkamera : 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60fps, bis 20× Digitalzoom, OIS+EIS Frontkamera : 4K@30/60fps

Features : Super Res Zoom, Nachtmodus-Video, Makro-Video, Audio Magic Eraser

: Super Res Zoom, Nachtmodus-Video, Makro-Video, Audio Magic Eraser Software: Android 16, 7 Jahre OS-, Sicherheits- und Pixel-Drop-Updates

Android 16, 7 Jahre OS-, Sicherheits- und Pixel-Drop-Updates Akku: Kapazität: 4.970 mAh Fast Charging : bis 55 % in ca. 30 Min. mit 30W USB‑C PPS Ladegerät Wireless Charging : Pixelsnap (Qi2-zertifiziert) bis 15 W

Kapazität: 4.970 mAh Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth v6, NFC, Dual eSIM (bzw. NanoSIM+eSIM), 5G (Sub‑6 & mmWave, je nach Region), IP68-zertifiziert, USB-C 3.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth v6, NFC, Dual eSIM (bzw. NanoSIM+eSIM), 5G (Sub‑6 & mmWave, je nach Region), IP68-zertifiziert, USB-C 3.2 Farben: Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian

Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian Preis: Ab 899 Euro (128GB) Google Pixel 10 Pro: Abmessung: 152,8 x 72,0 x 8,6 Millimeter

152,8 x 72,0 x 8,6 Millimeter Gewicht: 207 Gramm

207 Gramm Display: 6,3" LTPO OLED, 120 Hz, bis zu 3.300 Nits Peak, 1.280 x 2.856 Pixel, 497 ppi, Gorilla Glass Victus 2

6,3" LTPO OLED, 120 Hz, bis zu 3.300 Nits Peak, 1.280 x 2.856 Pixel, 497 ppi, Gorilla Glass Victus 2 Prozessor: Google Tensor G5 (3 nm)

Google Tensor G5 (3 nm) Speicher: 16 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

16 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Kameras: Hauptkamera : 50 MP, f/1.68, 1/1.3" Sensor Ultraweitwinkel : 48 MP, f/1.7, 1/2.55" Sensor Tele : 48 MP, f/2.8, 1/2.55" Sensor, 5× optischer Zoom, OIS Frontkamera : 10,5 MP, f/2.2

Video: Max 8K@30fps Rückseite, 1080p bis 240fps, diverse KI-Video-Features

Max 8K@30fps Rückseite, 1080p bis 240fps, diverse KI-Video-Features Software: Android 16, 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates

Android 16, 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates Akku: 4.870 mAh, 29 W Schnellladen, 15 W kabelloses Laden (Qi2-Unterstützung), Reverse Wireless Charging

4.870 mAh, 29 W Schnellladen, 15 W kabelloses Laden (Qi2-Unterstützung), Reverse Wireless Charging Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual eSIM/Nano SIM, 5G (Sub-6 & mmWave), IP68, USB-C 3.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual eSIM/Nano SIM, 5G (Sub-6 & mmWave), IP68, USB-C 3.2 Farben: Sterling Gray, Light Porcelain, Midnight, Smokey Green

Sterling Gray, Light Porcelain, Midnight, Smokey Green Preis: Ab 1.099 Euro (128GB) Google Pixel 10 Pro XL: Abmessung: 162,8 x 76,6 x 8,5 Millimeter

Gewicht: ca. 232 Gramm

162,8 x 76,6 x 8,5 Millimeter ca. 232 Gramm Display: 6,8" LTPO OLED, 120 Hz, bis zu 3.300 Nits Peak, 1.344 x 2.992 Pixel, Gorilla Glass Victus 2

6,8" LTPO OLED, 120 Hz, bis zu 3.300 Nits Peak, 1.344 x 2.992 Pixel, Gorilla Glass Victus 2 Prozessor: Google Tensor G5

Google Tensor G5 Speicher: 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB

16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB Kameras: Hauptkamera : 50 MP, f/1.68, 1/1.3" Sensor Ultraweitwinkel : 48 MP, f/1.7, 1/2.55" Sensor Tele : 48 MP, f/2.8, 1/2.55" Sensor, 5× optischer Zoom, OIS Frontkamera : 10,5 MP, f/2.2

Video: Max 8K@30fps Rückseite, 1080p bis 240fps, diverse KI-Video-Features

Max 8K@30fps Rückseite, 1080p bis 240fps, diverse KI-Video-Features Software: Android 16, 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates

Android 16, 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates Akku: 5.200 mAh, 39 W Schnellladen, 15 W kabelloses Laden (Qi2-Unterstützung), Reverse Wireless Charging

5.200 mAh, 39 W Schnellladen, 15 W kabelloses Laden (Qi2-Unterstützung), Reverse Wireless Charging Konnektivität: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual eSIM/Nano SIM, 5G (Sub-6 & mmWave), IP68, USB-C 3.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual eSIM/Nano SIM, 5G (Sub-6 & mmWave), IP68, USB-C 3.2 Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß) Preis: Ab 1.299 Euro (256GB)

4 - Künstliche Intelligenz überall Wie üblich setzt Google stark auf Funktionen, die mit Künstlicher Intelligenz realisiert werden. Auf den Handys ist Googles KI-Assistent Gemini ein integraler Bestandteil. Dieser kann nicht nur alle erdenklichen Fragen beantworten. Gemini kann auch direkt mit Google-Apps wie Notizen, Kalender oder Maps interagieren. So kann man zum Beispiel sagen: „Suche mir ein gutes Restaurant in der Nähe mit lokalen Spezialitäten.“ Wenn man sich aus den Ergebnissen etwas ausgesucht hat, kann man per Befehl „navigiere mich zu dem nächsten dieser Restaurants“ direkt Google Maps starten, um den Weg zu finden. Ganz neu ist etwa die automatische Fotobearbeitung per Sprachbefehl. So kann man dem Handy einfach sagen, “mach das Foto heller und erhöhe den Kontrast” und genau das wird dann umgesetzt. Wer bereits direkt beim Fotografieren Unterstützung durch die KI bekommen möchte, kann den Camera Coach nutzen. Der virtuelle Assistent analysiert live was man gerade fotografieren möchte und gibt dann Tipps und Empfehlungen, um bessere Fotos zu machen. Etwa, "ändere den Winkel für eine bessere Bildkomposition" oder "optimiere die Beleuchtung durch andere Positionierung". Dazu kommen die bereits bekannten KI-Features, wie etwa der magische Radierer, der unliebsame Dinge oder Menschen von dem Foto entfernen kann. Auto Frame erkennt automatisch das Hauptmotiv im Foto und schlägt verschiedene alternative Bildausschnitte vor, die das Motiv besser zur Geltung bringen können. Sollte zum Beispiel ein wichtiger Bildteil fehlen – etwa bei Hoch- oder Querformatwechsel – kann die generative KI die fehlenden Bereiche des Bildes passend ergänzen und das Foto entsprechend zuschneiden oder erweitern. Mit Reimagine können Nutzer bestimmte Bildbereiche auswählen und per Texteingabe den Inhalt oder Hintergrund eines Fotos umfassend verändern oder komplett neue Bildinhalte generieren lassen.

