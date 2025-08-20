Google stellt Smartwatch und günstige Kopfhörer vor

Im Zuge der Präsentation der neuen Smartphone-Serie Pixel 10 hat Google auch eine neue Smartwatch und Kopfhörer gezeigt. Die Pixel Watch 4 (ab 399 Euro) verfügt im Vergleich zum Vorgänger über ein Display mit 10 Prozent mehr Bildschirmfläche bei einem 15 Prozent kleineren Rahmen. Die Anzeige ist laut Google um 50 Prozent heller als das der Pixel Watch 3. Sie erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nit.

Wie so gut wie alles bei Google steht auch bei der Uhr Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Hier ist es in Form des Assistenten Gemini, über den man direkt über die Uhr kommunizieren kann. Damit man den Assistenten auch gut versteht, ist ein neuer Lautsprecher integriert. Wenn man mit ihm sprechen möchte, muss man dank Raise-to-Talk nur das Handgelenk heben. Dann kann man alles Erdenkliche fragen: von Restaurants für das Abendessen bis zu mathematischen Problemen.

Die Uhr kommt mit zahlreichen Sport- und Gesundheitsfeatures. Das Messen von Puls und anderen Metriken während des Alltags gehört hier genauso dazu, wie das Aufzeichnen von Aktivitäten wie Radfahren oder Laufen.