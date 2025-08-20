Google stellt Smartwatch und günstige Kopfhörer vor
Im Zuge der Präsentation der neuen Smartphone-Serie Pixel 10 hat Google auch eine neue Smartwatch und Kopfhörer gezeigt. Die Pixel Watch 4 (ab 399 Euro) verfügt im Vergleich zum Vorgänger über ein Display mit 10 Prozent mehr Bildschirmfläche bei einem 15 Prozent kleineren Rahmen. Die Anzeige ist laut Google um 50 Prozent heller als das der Pixel Watch 3. Sie erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nit.
➤ Mehr lesen: Garmin kündigt neue "ultradünne" Smartwatch an
Wie so gut wie alles bei Google steht auch bei der Uhr Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Hier ist es in Form des Assistenten Gemini, über den man direkt über die Uhr kommunizieren kann. Damit man den Assistenten auch gut versteht, ist ein neuer Lautsprecher integriert. Wenn man mit ihm sprechen möchte, muss man dank Raise-to-Talk nur das Handgelenk heben. Dann kann man alles Erdenkliche fragen: von Restaurants für das Abendessen bis zu mathematischen Problemen.
Die Uhr kommt mit zahlreichen Sport- und Gesundheitsfeatures. Das Messen von Puls und anderen Metriken während des Alltags gehört hier genauso dazu, wie das Aufzeichnen von Aktivitäten wie Radfahren oder Laufen.
Sicherheitsfunktionen
Ebenfalls gibt es einige Safety-Features wie etwa Verlust-des-Pulses-Erkennung, Sicherheitscheck, Notfall-Ortungsfreigabe, Sturzerkennung und Autounfallerkennung. Besonders bemerkenswert an der neuen Watch ist hier die Notfall-Satellitenkommunikation, die es ermöglicht, Notdienste auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung zu erreichen. Dafür muss nichteinmal ein Handy verbunden sein, es funktioniert tatsächlich rein über die Uhr.
Die Akkulaufzeit der Pixel Watch 4 beträgt bis zu 40 Stunden bei der 45-mm-Version und 30 Stunden bei der 41-mm-Version. Wird der "Extrem-Akkusparmodus" aktiviert, sind es bis zu 72 bzw. 48 Stunden. Das Laden ist um 25 Prozent schneller als bei früheren Generationen, wobei 50 Prozent Ladung in nur 15 Minuten erreicht werden können.
➤ Mehr lesen: Samsung stellt neue Galaxy Watch8 vor
Pixel Buds 2a
Neu sind ebenfalls die Kopfhörer Pixel Buds 2a. Sie kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und sind laut Google vom Design der Pixel Buds Pro 2 inspiriert.
Der Tensor A1 Chip ist in den Pixel Buds 2a verbaut und ermöglicht unter anderem die freihändige Interaktion mit Gemini. Laut Google übertreffen die Buds 2a in Sachen Qualität die Pro-Buds der ersten Generation.
Kommentare