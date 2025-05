Im Test: Das Samsung Galaxy S25 Edge hat mich voll überrascht

Das Samsung Galaxy S25 Edge fühlt sich nämlich wirklich großartig an. Ein solch dünnes Handy hatte ich noch nie in der Hand. Für seine Größe ist es ungewöhnlich leicht , es wirkt robust und hochwertig zugleich und es hat mit seinem schlanken Gehäuse einen wahnsinnig gutes Look-and-Feel .

Dieser Vergleich der Eckdaten hat mich recht skeptisch zurückgelassen. Kann das Edge all diese Einschränkungen wettmachen, nur weil es ein schlankeres Gehäuse hat? Als ich dann das neue Samsung-Handy zum ersten Mal in die Hand genommen habe, war ich komplett überrascht .

Das einzigartige Handy mit seinem schmalen Titan-Rahmen liegt beeindruckend gut in der Hand. Etwas Vergleichbares gibt es bei Smartphones einfach nicht. Am ehesten kann man den Formfaktor mit einem aktuellen iPad Pro vergleichen.

Im Unterschied zum S25 Ultra muss man bei S25 Edge auf die Antireflexionsbeschichtung verzichten . Dadurch sind die Screen-Inhalte beim dünnen Handy bei flachen Betrachtungswinkeln nicht ganz so gut lesbar als dies beim Ultra der Fall ist. So gesehen hat das Edge weitestgehend denselben Screen wie das S25+.

Vor allem die Hauptkamera weiß mit einer hohen Bildqualität zu begeistern. Mit der hohen Auflösung von 200 MP kann man in manchen Situationen und guter Beleuchtung auf den digitalen Zoom zurückgreifen, ohne allzu viel an Qualität einbüßen zu müssen.

Der Blick auf die Spezifikationen legt den Verdacht nahe, dass der Akku mit seiner vergleichsweisen geringen Kapazität von 3.900 mAh die Achillesferse des S25 Edge sein könnte. In der Praxis fällt die Akku-Laufzeit aber nicht so schlecht aus, wie zuvor angenommen.

Fazit

Man kann über den einzigartigen Formfaktor so viel schreiben, wie man will. Man kann noch so viele Millimetervergleiche machen und man kann noch so viele Vergleichsbilder zeigen. Wie großartig das Look-and-Feel des Galaxy S25 Edge tatsächlich ist, spürt man erst, wenn man es in die Hand nimmt.

Spätestens nachdem man das dünne, leichte Handy mehrere Tage verwendet hat und dann wieder zu einem gewöhnlichen Smartphone greift, wird man einen riesigen Unterschied feststellen. Insofern konnte mich das S25 Edge überraschenderweise vollends überzeugen.

Aber... und hier kommt ein groß geschriebenes Aber: Ich würde dennoch nicht zum Edge greifen. Und zwar einfach deswegen, weil mir viel an der Fotografie liegt. Ich nutze den 5-fach optischen Zoom nahezu täglich und freue mich jedes Mal, wie gut die Bilder damit werden. Gleichzeitig möchte ich nicht auf ein besonders hochwertiges Weitwinkelobjektiv verzichten.

All jene, die mit nur einem Kameraobjektiv der Spitzenklasse zufrieden sind und ein absolut stilsicheres Smartphone haben wollen, werden mit dem Galaxy S25 Edge eine große Freude haben.

