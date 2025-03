Motorola Edge 50 Neo im Test: Ein günstiger Geheimtipp

Motorola war auf dem österreichischen Mobilfunkmarkt lange Zeit ein Fixstarter. Das originale Razr V3 aus dem Jahr 2004 hat Kultstatus und galt als Design-Ikone. Später machte sich Motorola mit der ersten runden Smartwatch, der Moto 360, einen Namen. Die Uhr, die ab 2014 zu haben war, wurde aber nie zum Verkaufsschlager.

Wesentlich besser verkauft haben sich die Smartphones der Moto-G-Reihe, die Mitte der 2010er-Jahre für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt waren. Dann ist es aber eher still geworden um Motorola. Parallel dazu verläuft die Geschichte des Unternehmens. 2012 von Google übernommen und 2014 an Lenovo veräußert, blieben die Patente jedoch weitgehend in der Hand von Google.

Motorola-Handys sind abgetaucht

Seit geraumer Zeit sind keine Motorola-Smartphones mehr bei den 3 großen österreichischen Mobilfunkanbietern im Sortiment zu finden. In einem Land, in dem der Handy-Markt stark von den dominierenden Providern abhängt, ist dies fatal.

Dass hierzulande kaum Motorola-Phones zu finden sind, muss zumindest zum Teil damit zusammenhängen. Die Geräte gelten nämlich zu Unrecht als Außenseiter und sind in Wahrheit ein richtiger Geheimtipp.

Nachdem ich beim Test des Motorola Edge 40 zu einem derartigen Fazit gekommen bin, hat mich das aktuelle Motorola Edge 50 Neo abermals überrascht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich nicht nur sehen lassen, es zählt sogar zu den besten seiner Klasse.