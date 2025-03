So sieht die Antarktis ohne Eis aus

Eine neue Kartierung zeigt die abwechslungsreiche Landschaft des Kontinents so detailliert wie nie zuvor.

Wenn man sich die Antarktis in Gedanken vorstellt, wird man vermutlich nicht viel mehr als ein Meer aus Eis vor sich haben. Doch unterhalb der kilometerdicken Eisschicht befindet sich eine Landschaft aus Bergen, Tälern, Schluchten, Senken und Plateaus. Eine neue Karte zeigt nun die Topografie des Eiskontinents so präzise wie nie zuvor.

Die Antarktis wurde vor rund 35 Millionen Jahren unter dem Eis begraben. Seither lasten ungefähr 27 Millionen Kubikkilometer gefrorenes Wasser auf dem Kontinent. 46,7 Prozent der gesamten Fläche des Kontinents liegen unterhalb des Meeresspiegels, wie die neue Karte verrät.

Neuer Rekordhalter bei Eisdicke

Die so genannte Bedmap3-Kartierung hält noch weitere Überraschungen parat. So wurde ein neuer Rekordhalter in Sachen Eisdicke ausfindig gemacht. Es ist eine Schlucht im Wilkes-Land, wo sich die Eismassen 4.757 Meter hoch auftürmen. Die Karte zeigt etwa auch, wo das schwimmende Schelfeis beginnt und wo die Gletscher auf einem festen Untergrund aufliegen.

