Geoengineering: Riesiger “Vorhang” in der Antarktis hat viel Konfliktpotenzial

Das Projekt hat den Spitznamen "Eis-Vorhang", in Anlehnung an den "Eisernen Vorhang". Er wäre rund 100 m hoch und würde bis zu 80 km lang sein und das westantarktische Eisschild umschließen. Damit soll warmes Wasser aus tieferen Meeresschichten abgehalten werden, die Gletscherkanten zu erreichen.

Die Forscher beziehen dabei auf eine schwimmende Konstruktion , die Anfang 2024 von Nature vorgestellt wurde. Diese soll aus robustem, wasserbeständigem Material bestehen und am Meeresboden in Fundamenten verankert werden. Die Konstruktion treibt dann vertikal im Wasser.

2018 erklärten Forscher erstmals in Grundzügen ihre Idee, schwimmende „Vorhänge“ in der Antarktis zu bauen. Die sollen ein Abschmelzen des Eises verhindern. Ob dieses Geoengineering eine gute Idee wäre, bezweifeln nun andere Forscher, die politische Auswirkungen befürchten.

Denn dieses warme Wasser bewirkt, dass die Gletscher von unten abschmelzen, was wiederum den Meeresspiegel ansteigen lässt. Mit diesen Wärmeblockern will man das verhindern. Die Installation von Barrieren, um 2 Antarktis-Gletscher für ein paar Jahrzehnte zu schützen, würde allein 80 Milliarden Dollar kosten. Dazu kämen 1 bis 2 Milliarden Dollar an jährlichen Wartungskosten.

Politisches Minenfeld

Aber nicht nur die hohen Kosten lassen Kritiker an dem Projekt zweifeln. Allgemein steht Geoengineering in der Kritik. Gegner sagen oft, dass man die Ursachen des menschgemachten Klimawandels bekämpfen sollte, anstatt der Symptome.