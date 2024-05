Geoengineering-Experiment wegen Gesundheitsbedenken gestoppt

Die Behörden stoppten das Experiment trotzdem. „Die Stadt untersucht die chemischen Verbindungen im Spray, um festzustellen, ob sie eine Gefahr darstellen, wenn sie entweder in Aerosolform von Menschen und Tieren eingeatmet werden oder auf dem Boden oder in der Bucht landen“, schrieben die offiziellen Vertreter*innen der Stadt Alameda in einem Statement. Zwar konnte die Behörde noch kein konkretes Risiko feststellen, gestoppt wurde das Experiment trotzdem. Sollten die Behörden nach weiteren Erhebungen wieder grünes Licht geben, wollen sie das Experiment wieder anlaufen lassen.

Könnte Regen verändern

Neben den lokalen Behörden äußerten auch Umweltschutzaktivist*innen Bedenken. Manche finden, dass Geoengineering vom eigentlichen Problem der Klimakatastrophe ablenkt und besser fossile Brennstoffe verboten werden sollten.

Andere glauben, dass sich durch den Eingriff in den Wasserkreislauf der Erde die Zirkulationsmuster im Ozean ändern könnten, wodurch lokale Fischereibetriebe geschädigt werden könnten. Geoengineering könnte zudem dazu führen, dass es mancherorts mehr regnet als bisher, während andere Regionen weniger Regen haben werden.