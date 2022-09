3 Methoden, wie manipulierte Wolken die Erderwärmung senken

futurezone: Wolken spielen beim Wetter eine wichtige Rolle. Aber was haben Wolken mit dem Klima auf der Erde zu tun? Gasparini : Wolken können einerseits für Abkühlung, aber auch für die Erwärmung der Erde sorgen. Tiefe Wolken wirken wie riesige Spiegel und kühlen daher das Klima ab. Hohe Cirrus-Wolken sind anders - sie sind ziemlich transparent für die Sonnenstrahlung, können aber die Wärme des Planeten in der Nähe der Oberfläche einfangen, ähnlich wie Treibhausgase.

Stratosphäre : Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Erdatmosphäre. Sie beginnt in einer ungefähren Höhe von 15 Kilometern und endet in rund 50 Kilometern Höhe.

Geoengineering : Beim Geongengineering oder Klimaengineering wird versucht, durch Eingriffe in die chemischen Kreisläufe der Erde das Klima zu verändern und so die Klimaerwärmung abzuschwächen. Das geschieht etwa durch die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung oder durch die Reduktion von CO2 in der Atmosphäre.

Cirrus-Wolken tragen also zur Erderwärmung bei? Im Durchschnitt ist es so, dass sie das Klima leicht erwärmen, indem sie einen Teil der Langwellenstrahlung blockieren, die von der Erde ausgeht. Zirren sind aus Eiskristallen aufgebaut, die sich bei tiefen Temperaturen bilden. Jene, die aus vielen kleinen Eiskristallen bestehen, sind besonders wirksam bei der Erwärmung der Erde.

So sehen Cirrus-Wolken aus. CC BY 2.0

Wie schätzt du die Methode als Cirrus-Experte ein? Ich bin am Ende wahrscheinlich eher auf der Seite, dass es nicht funktioniert. Auch wenn das Potenzial zur Klimakühlung da ist: Es ist extrem schwierig zu ermitteln, wie viele Partikel ausgebracht werden müssen, damit man einen abkühlenden Effekt hat. Wenn man nämlich zu viel ausbringt, bildet man wieder mehr Zirren, was auch wieder nicht gut ist.

Und wie funktioniert diese Zirrenausdünnung? Die Idee dahinter ist, dass man kleinen Partikel - etwa Saharastaub - hoch in der Atmosphäre ausbringt, wo sich normalerweise Zirren bilden. Solche Partikel können oft die Eigenschaften natürlicher Zirren so verändern, dass sie wenige große statt viele kleine Eiskristalle bilden. Die Wolke wird sozusagen ausgedünnt und hat deshalb eine geringere klimaerwärmende Wirkung. Aber von allen Geoengineering-Methoden, die sich mit Sonneneinstrahlung oder Erdstrahlung beschäftigen, ist Zirrenausdünnung wohl diejenige mit den meisten Unsicherheiten.

Ist das bei den Kondensstreifen von Flugzeugen auch so?

Es geht in die Richtung, aber bei den tiefen Wolken des Marine Cloud Brightenings hat man ganz sicher einen abkühlenden Effekt. Bei den höheren Kondensationsstreifen ist es wieder ein bisschen heikel, weil sie manchmal den Planeten erwärmen. Im Schnitt wäre es besser, weniger Kondensationsstreifen zu haben. Im Moment arbeiten viele Leute daran, dass sich weniger Kondensationsstreifen bilden. Zum Beispiel kann man ein bisschen tiefer oder höher fliegen, um Luftschichten auszunutzen, in denen sich die Streifen nicht so gut bilden können. Auch der Treibstoff beeinflusst den Effekt - je schmutziger, desto mehr Kondensationsstreifen entstehen.

Es wird darüber nachgedacht, Schwefel in die Stratosphäre auszubringen, um die Sonnenstrahlen direkt zu reflektieren.

Partikel, die sich in der Atmosphäre schnell aus Schwefel bilden, reflektieren Sonnenstrahlen. Das führt zu einem Rückgang der Temperaturen auf der Erde. Was man dadurch aber auch bekommt, ist mehr indirektes Licht auf der Erde. Für Photovoltaikanlagen ist das vielleicht nicht ideal, aber deren Effizienz nimmt auch bei steigenden Temperaturen ab. Und natürlich würden uns die Astronom*innen hassen.

Und wie wirkt sich der Schwefel überhaupt auf die Umwelt aus?

Bei der Stratospheric Aerosol Injection würde man viel weniger Schwefel in die Stratosphäre injizieren, als wir bereits jetzt als Gesellschaft ausstoßen. Das wäre wahrscheinlich nicht das Hauptproblem. Durch den Wind verteilt sich der Schwefel allerdings bis hin zur Antarktis, wo wir bisher nur geringe Schwefelmengen messen konnten. Dort könnte es ungeahnte Auswirkungen haben.

Ein geplantes Experiment über Schweden wurde nach Kritik abgeblasen. Nützen solche lokalen Experimente überhaupt etwas?

Es ist im Labor sehr schwierig, stratosphärische Bedingungen herzustellen. Mit dem Experiment wollte man die Chemie in der Atmosphäre besser untersuchen. Da erhält man auch bereits mit wenig Schwefel interessante Daten. Aber solche Mengen hätten natürlich keinerlei Auswirkungen auf das Klima.