Wie Technologie den Klimawandel bremsen kann

Weg mit dem CO2

Der direkteste Weg, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, ist das so genannte Direct Air Capture. Die Idee ist, Kohlendioxid in riesigen Luftfiltern zu fangen und in Hohlräumen tief im Erdboden einzulagern. Alternativ kann das CO2 auch anders verwertet werden, etwa zur Produktion von kohlenstoffneutralen, synthetischen Treibstoffen. Große Hoffnungen werden auch auf Biomassekraftwerke gesetzt, die nachhaltig Strom erzeugen, während ihre Abgase ebenfalls in den Boden gepumpt werden. Kohlendioxid könnte man auch aus der Luft entfernen, indem man die Ozeane mit Eisen düngt und damit die Fortpflanzung von Phytoplankton anregt. Riesige Mengen kleinster Meerestiere könnten CO2 aufnehmen und durch ihren Tod zum Meeresboden transportieren. Daneben gibt es noch viele weitere Ideen.