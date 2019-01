Wie Europa mit Satelliten gegen die Luftverschmutzung kämpft

„Künftig werden Warnungen hinsichtlich der Belastung durch Stickstoffdioxid, NO2, Schwefeldioxid, SO2, aber auch von bodennahem Ozon einfach Teil des täglichen Wetterberichts sein. Ähnliches gilt natürlich auch für Messungen im Rahmen von Waldbränden und anderen Naturkatastrophen“, erklärt Loyola. Mit den frei verfügbaren und aufbereiteten Copernicus-Daten sollen politische Entscheidungsträger und Behörden eine fundierte Fakten-Basis für Umweltschutz- und Klimaschutz-Maßnahmen erhalten.

Klimawandel Bürgern näher bringen

In Zukunft will das europäische Beobachtungsprogramm noch näher an die Bürger heranrücken. Zu diesem Zweck wird auch verstärkt die Zusammenarbeit mit Firmen und Start-ups gesucht, welche die vorhandenen Daten in spannende Apps gießen bzw. für eigene Dienstleistungen verwerten sollen. Visuell aufbereitete Datenreihen, die etwa die Temperaturentwicklung oder auch den Niederschlag in einer Region über Jahrzehnte zeigen, sollen dabei helfen, den Klimawandel greifbarer zu machen.