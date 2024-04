Schwere Regenfälle in Dubai: Ist Cloud Seeding der Grund dafür?

Seit Jahrzehnten wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten versucht, die Regenmenge mit technischen Methoden zu vergrößern.

In Dubai fiel allein am Dienstag so viel Regen vom Himmel, wie sonst im Laufe eines ganzen Jahres. Videos zeigen Autos, von denen in den Wassermassen nur mehr das Dach hervorschaut. Bäche fließen durch Geschäfte, während Aufnahmen vom wichtigen Verkehrsflughafen Flugzeuge zeigen, die sich durch das Hochwasser kämpfen. Nun fragen sich viele, ob das sogenannte Cloud Seeding die Ursache der Überschwemmungen sein könnte. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird das nämlich regelmäßig durchgeführt. Bei dieser Form der Wetterbeeinflussung werden Chemikalien in die Wolken eingebracht, die Regen auslösen sollen. ➤ Mehr lesen: 3 Methoden, wie manipulierte Wolken die Erderwärmung senken

Emirate impfen Wolken seit Jahrzehnten Seit 2002 wird das „Wolkenimpfen“ in den Emiraten praktiziert, um damit der dortigen Wasserknappheit zu begegnen. „Beim Cloud Seeding geht es darum, künstlichen Niederschlag aus Wolken zu erhalten, die sonst keinen, wenig oder erst viel später Niederschlag erzeugen würden“, erklärt der Klimaforscher Georg Pistotnik von Geosphere Austria. Flugzeuge fliegen an den Rand der Gewitterzelle und sprühen Chemikalien in die Wolken. „Dabei wachsen in den Wolken kleine Wassertröpfchen langsam zu größeren heran“, sagt Pistotnik. Irgendwann werden diese schwerer und fallen in Form von Schneeflocken, Regentropfen oder Hagel auf die Erde. „Mit sogenannten Gefrierkeimen geht das schneller – diese wirken sehr stark wasseranziehend. Das können Staubpartikel oder Kochsalzmoleküle sein, die es in Meeresnähe gibt. Cloud Seeding macht sich das zunutze, indem es solche Gefrierkeime künstlich einbringt“, sagt der Klimaforscher. In den Emiraten werde dafür meistens Kochsalz verwendet. Andernorts wird dafür zumeist Silberiodid verwendet – auch in Österreich, wo Cloud Seeding zur Hagelabwehr eingesetzt wird. Die eingebrachten Partikel bilden in der Wolke eine Art Gerüst, an dem die Tropfen wachsen und dann zu Boden fallen. Bei der Hagelabwehr sollen sich so kleinere Graupel bilden und abregnen, bevor sie zu großen Hagelkörnern heranwachsen.

Verschwörungstheorien Bei Überschwemmungen in der Vergangenheit kursierten bereits Gerüchte, wonach Cloud Seeding die Schuld daran haben könnte. Bei den australischen Sturmfluten im Jahr 2022 oder in der Türkei im Vorjahr schoben manche User*innen auf Social Media die Katastrophen auf künstliche Eingriffe in das Wetter. Eine gängige Verschwörungstheorie besagt, dass Regierungen das Wetter mit Absicht manipulieren würden, um der eigenen Bevölkerung zu schaden. Auch bei den Überschwemmungen in den Emiraten gibt es nun wieder Spekulationen, ob die menschlichen Eingriffe in die Natur Schuld haben könnten. Im Falle der derzeitigen Überschwemmungen in den Emiraten ist allerdings unklar, ob im Vorfeld überhaupt Cloud Seeding stattgefunden hat. Am Dienstag erklärte der Meteorologe vom Institut für Meteorologie in Dubai, Ahmed Habib, dem Medium Bloomberg noch, dass seit Montag insgesamt 7 solche Missionen geflogen worden seien. Später folgte dazu aber ein Dementi vom Vizedirektor einer Regierungsorganisation für Meteorologie, Omar AlYazeedi. Dieser sagte zum Nachrichtensender CNBC, dass entgegen früherer Behauptungen keine solchen Wolkenimpfungen stattgefunden hätten. Auch Habib wurde von CNBC erneut befragt. Dieses Mal meinte er, dass zwar Piloten geflogen seien, diese jedoch keine Wolken „geimpft“ hätten. Was dort wirklich passiert ist, lässt sich derzeit nicht rekonstruieren. ➤ Mehr lesen: Dürren: Kann man Wolken impfen, um Regen zu erzeugen? Umstrittener Nutzen Grundsätzlich dürfe man die Effekte von Cloud Seeding aber jedenfalls nicht überschätzen, betont Pistotnik. Die Wirkung der Methode sei in der Wissenschaft sehr umstritten. Die Mehrzahl der Studien zeige, dass der Effekt über ein Jahr gerechnet maximal ein paar Prozent Niederschlag zusätzlich bringt. "Die Schwierigkeit ist, dass man nicht nachweisen kann, was ohne Cloud Seeding passiert wäre“, sagt er. Es sei extrem unwahrscheinlich, dass solche Operationen die Starkregenfälle beeinflusst haben könnten: "Die Effekte von menschlichen Manipulationen wie Cloud Seeding sind minimal, auch bei den jetzigen Überschwemmungen im arabischen Raum“, erklärt er. Der Geoengineering-Experte Blaž Gasparini von der Universität Wien sieht das ähnlich: „Ich bleibe sehr skeptisch gegenüber der Behauptung, dass es die Niederschlagsmenge erhöhen kann“, sagt er. "In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird, wie in vielen subtropischen Ländern, versucht, das dort typische Wasserproblem abzuschwächen. Dortige Studien sprechen von einer Zunahme des Regens von 10 bis 30 Prozent der Niederschlagsmenge, allerdings ist fraglich, wie zuverlässig diese Studien sind oder ob eigentlich Propaganda dahintersteckt", meint Pistotnik. Auch der Nutzen der heimischen Hagelabwehr sei fraglich. "Bei uns wird das vor allem in Weinbaugebieten in der Wachau und Südsteiermark betrieben. Hier machen das Vereine, die dafür bezahlt werden. Die sagen natürlich, dass das Impfen der Wolke funktioniert. In Wahrheit ist der Effekt aber umstritten und kaum nachweisbar“, sagt Pistotnik.