Motorola Edge 40 im Test: Zu Unrecht ein Außenseiter

Da wir schon länger kein Moto-Handy mehr getestet haben, wollte ich herausfinden, wie sich Motorola gegen die Smartphone-Konkurrenz schlägt und ob das Motorola Edge 40 eventuell eine preiswerte Alternative zu Samsung, Xiaomi und Co darstellt.

Mit dem Wiederbeleben der Razr-Phones als smarte Klapp-Handys ist Motorola eine Art Comeback gelungen. Doch an frühere Erfolge konnte man damit nicht anschließen. Immerhin hat der Mobilfunker Drei noch einige Motorola-Handys in seinem Portfolio - unter anderem das Motorola Edge 40 .

Motorola war hierzulande lange Zeit ein Fixstern am Handy-Himmel. Bei Smartphones war vor allem die Moto-G-Serie beliebt und als preiswerte Alternative bekannt. Doch dann ist es recht ruhig geworden um den Hersteller, der mittlerweile seit 9 Jahren zum chinesischen Lenovo-Konzern gehört.

Die Rückseite besteht aus mattem Acryl . Diese Hartgummi-artige Beschichtung fühlt sich wunderbar an und ist rutschfest. Mattes Schwarz sieht immer gut aus und auch die Erhebung für das Kameramodul wirkt modern.

Das Motorola Edge 40 macht einen altmodischen und zeitgemäßen Eindruck zugleich - je nachdem von welcher Seite man es betrachtet. Waterfall-Displays sind mittlerweile längst aus der Mode und so wirkt die Vorderseite nicht mehr ganz so aktuell, ja sogar etwas altbacken.

Ein großer Nachteil zeigt sich beim Waterfall-Screen. Er ist nämlich auch noch am gebogenen Rand berührungsempfindlich, sodass es bei mir einige Male zu ungewollten Eingaben gekommen ist.

Abgesehen davon gibt es am 6,55 Zoll großen P-OLED-Display wenig auszusetzen. Mit einer Peak-Helligkeit von 1.200 nits ist es hell genug. Die Farben sind gut abgestimmt und die Darstellung ist gestochen scharf.

Das Motorola Edge 40 ist eines der wenigen Handys, das über ein Display mit einer Refresh-Rate von 144 Hz verfügt. Legt man diese als Standard fest, wandern die Inhalte zwar extrem flüssig über das Display, die Akkulaufzeit wird dadurch aber merklich negativ beeinflusst. Am besten fährt man mit der adaptiven Refresh-Rate, die bis 120 Hz reicht.

Die Qualität der beiden Objektive nimmt ungleich ab, je schwieriger die Lichtsituation wird. Während die Hauptkamera stabil bleibt und auch in einer dunklen Umgebung passable Bilder liefert, tut sich die Weitwinkelkamera bereits in der Dämmerung recht schwer, brauchbare Fotos zu liefern.

Die beste Fotoqualität erzielt man mit der Hauptkamera im Standardmodus. Wechselt man auf die Weitwinkelkamera müssen ein paar kleinere Kompromisse hingenommen werden - vor allem bei der Schärfe, beim Dynamikumfang und so manches Mal auch bei der Wiedergabe der korrekten Farben.

Beim Laden ist das Moto besonders schnell unterwegs, da es mit bis 68 Watt geladen werden kann. Bei 11 Prozent an die Steckdose, zeigt der Akku 5 Minuten später bereits 33 Prozent. Nach insgesamt 10 Minuten steht der Akku bei 47 Prozent, nach insgesamt 15 Minuten bei 62 Prozent.

Software-Updates, Android und Leistung

Das Motorola Edge 40 läuft unter Android 13 und bietet mehr oder weniger ein Stock-Android-Feeling. Die Benutzeroberfläche ist kaum adaptiert und kommt mit nur wenig zusätzlichem Schnickschnack.

Aufholbedarf hat Motorola bei den Software-Updates. Es gibt nämlich nur eine Garantie für 2 weitere Betriebssystem-Upgrades. Da haben andere Hersteller mehr zu bieten. Sicherheits-Updates gibt es bei Motorola für eine Dauer von 5 Jahren.

Motorola setzt beim Edge 40 auf einen Mediatek Dimensity 8020. Das mag vielleicht einige abschrecken, der Dimensity 8020 leistet aber solide Arbeit. Mit Alltags-Apps kommt der Chip wunderbar zurecht, beim Gaming erwärmt sich das Gerät spürbar.

Stereo-Lautsprecher

Die Soundqualität der Stereo-Lautsprecher lässt im Vergleich mit anderen Smartphones zu wünschen übrig. Die Lautstärke ist zwar in Ordnung, doch der Klang erinnert ein klein wenig an eine Blechbüchse. Am besten eignet sich das Motorola-Handy für die Wiedergabe von Dialogen oder Podcast.