Xiaomi 13 Lite im Test: Günstigere Alternative mit iPhone-Anleihen

Das Lite-Gerät der 13er-Reihe erinnert ein wenig an ein Apple-Handy und kann mit einem überraschenden Feature aufwarten.

Das Xiaomi 13 Lite ist ein Mittelklasse-Smartphone, das sich an den Spitzengeräten orientiert.

Im Vorfeld des Mobile World Congress in Barcelona hat Xiaomi seine neuen Spitzengeräte für die globalen Märkte präsentiert. Mit dabei war auch das Xiaomi 13 Lite . Wie die Bezeichnung bereits verrät, handelt es sich dabei um ein abgespecktes Flaggschiffgerät, das allerdings nicht allzu viel mit der übrigen 13er-Reihe zu tun.

Ähnlich wie das Pro-Gerät, kommt auch das Xiaomi 13 Lite mit einem Display, das sich leicht über die seitlichen Ränder zieht. Der schmale und stark abgerundete Aluminiumrahmen ist - für meinen Geschmack - leider schon etwas in die Jahre gekommen und wirkt dadurch etwas langweilig.

Mit 171 Gramm ist es ein Leichtgewicht, das mit seinem 6,55 Zoll großen Bildschirm einen praktischen Formfaktor aufweist und besonders gut in der Hand liegt. Die leicht schimmernde Farbgestaltung der Rückseite verleiht dem Gerät eine elegante Note - zumindest in der "Lite Pink"-Farbvariante.

Look and Feel

Dynamic Island auf Android-Handy

Markant am Lite-Handy ist auch die Doppel-Frontkamera, die in einer länglichen Display-Aussparung beheimatet ist. Wohl oder übel erinnert das Screen-Design damit an die Pro-Geräte der aktuellen iPhones, bei denen das längliche Kamera-Loch als Dynamic Island bezeichnet wird, das mit speziellen Funktionen ausgestattet ist.

Derartige, interaktive Features gibt es bei Android auf Betriebssystemebene nicht. Mit einer eigenen App kann man jedoch einem Kameraloch auf einem Android-Handy einige Dynamic-Island-Funktionen verleihen.