Nothing Phone (1) im Test: Man darf sich nicht blenden lassen

Mit dem Nothing Phone (1) kommt wieder frischer Wind in den Smartphone-Markt. Das Handy wird allerdings nicht neu erfunden.

Nothing-Gründer Carl Pei ist ein Meister der Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen teaserte der 33-Jährige das neue Nothing Phone (1) an. Ein Leak da, ein Bildausschnitt hier, so bleibt man für Wochen in den Medien - und in den Köpfen der Kund*innen.

Pei versteht jedoch nicht nur etwas von Marketing, sondern auch von Smartphones. Mit 24 hatte er bereits bei Nokia, Meizu und Oppo gearbeitet, als er die neue Smartphone-Marke OnePlus gründete. Ende 2020 schied Pei aus der Firma aus, um sein neues Unternehmen “Nothing” zu gründen. Im Juli 2022 folge der Start des Nothing Phone (1).

Es ist jedoch nicht einfach, sich aus der Masse der Smartphones hervorzuheben, die am Markt sind. Für seine neue Marke musste sich Pei daher etwas einfallen lassen: Die Glyph-Beleuchtung war geboren.

Ein schöner Rücken kann entzücken

Aber von vorn: Das Nothing Phone setzt auf ein 6,55-Zoll-OLED-Display, einer Holepunch-Aussparung in der linken oberen Ecke und auf einen kantigen Alu-Rahmen, der an ein iPhone 13 erinnert. Die Rückseite ist es aber, die beim Nothing Phone hervorscheint - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Unter der transparenten Glasrückseite 4 LED-Elemente in Streifen angeordnet - das sogenannte Glyph. Ein “C” um das Dual-Kamera-Setup, ein einfacher Strich in der rechten oberen Ecke und ein stilisiertes “G” rund um die Ladespule. Ein LED-Licht in Rufezeichenform zeigt direkt zur mittigen Ladebuchse (USB-C versteht sich). Daneben finden sich Lautsprecher und ein SIM-Kartenslot mit Dual-SIM-Funktion.