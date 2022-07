Fehler: Nothing Phone (1) leuchtet grün

In einigen Ländern wird das Nothing Phone (1) bereits ausgeliefert. Nicht alle Kund*innen scheinen Freude an dem neuen Smartphone zu haben. In sozialen Netzwerken werden Probleme mit dem ersten Handy des Unternehmens Nothing gemeldet.

Eines davon ist, dass der Bildschirm grün leuchtet. Ein User aus Indien schreibt, dass er deshalb ein Nothing Phone (1) zurückgeschickt hat und das Ersatzmodell wieder ein Display mit Grünstich hat.