Dbrand trollt das Nothing Phone (1) mit Stickern

Der Zubehörhersteller verkauft Hüllen und Sticker, die andere Smartphones wie das Nothing Phone (1) aussehen lassen.

Am Dienstag war es soweit. Nothing, die neue Firma des OnePlus-Gründers Carl Pei, präsentierte ihr erstes Smartphone.

Das Nothing Phone (1) erlaubt durch sein transparentes Gehäuse den Blick auf LED-Leisten im Inneren des Geräts und ist ab etwas mehr als 470 Euro zu haben.

Something statt Nothing

Der Zubehörhersteller Dbrand will die außergewöhnliche Ästhetik auch auf andere Geräte bringen. Die im Gegensatz zu Nothing Something genannten Teile sind unter anderem für das iPhone 13 Pro Max, das Pixel 6 Pro und das Samsung S22 Ultra erhältlich und ab 25 Dollar zu haben.

Auch Pläne die Geräteverkleidungen für die Nintendo Switch und eine Reihe weiterer Geräte auf den Markt zu bringen, gibt es laut The Verge bereits.

Einzige Möglichkeit vom Nothing-Phone zu profitieren

Für DBrand-Chef Adam Ijaz, sind die dem transparenten Gehäuse nachvollzogenen Sticker (Skins) und Hüllen für andere Geräte die einzige Möglichkeit von dem Nothing-Telefon zu profitieren. Der Hauptanziehungspunkt des Geräts sei die minimalistische Ästhetik, niemand würde sie mit einer Hülle oder einem Skin bedecken wollen, sagte er zu The Verge.