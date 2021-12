Sony bringt PS5-Platten, nachdem andere Hersteller abgemahnt wurden

All das passierte, obwohl Sony selbst kein vergleichbares Produkt anbot – bis jetzt. Sony hat angekündigt, färbige PS5-Platten zu verkaufen.

In einem prominenten Fall sagte ein anderer Anbieter, Dbrand , zu Sony öffentlich: „Versucht halt uns zu verklagen.“ Und nach ein paar Monaten kam die Abmahnung und Androhung einer Klage, weil Dbrand schwarze PS5-Platten verkauft. Dbrand nahm diese daraufhin aus seinem Store und bezeichnete Sony öffentlich als Terroristen.

Diverse Hersteller boten deshalb relativ rasch PlayStation-5-Seitenplatten in verschiedenen Farben an. Ein Anbieter akzeptierte schon Vorbestellungen, noch vor dem Start der PS5. Er wurde prompt abgemahnt und musste die Vorbestellungen einstellen – ebenfalls bevor die PS5 überhaupt in den Handel kam.

Im Vergleich zu anderen Konsolenmodellen, ist es bei der PS5 relativ einfach, alternative Farben zu bekommen. Die weißen Seitenplatten aus Plastik wurden so designt, dass sie von den Besitzer*innen problemlos getauscht werden können.

Start mit Rot und Schwarz, weitere Farben folgen

Ab dem 21. Jänner 2022 wird es die Platten für die reguläre PS5 und PS5 Digital Edition in den Farben Schwarz und Rot in Sonys Online-Shop zu kaufen geben. Wer in Österreich wohnt kann dort nicht einkaufen und muss sich deshalb etwas gedulden. Ab 18. Februar sollen sie im übrigen Handel angeboten werden.

Derzeit ist nur der Preis für die USA bekannt: 55 US-Dollar. In Österreich werden die Platten vermutlich zwischen 50 und 60 Euro kosten. Auf Amazon sind derzeit noch Platten von Drittanbietern in Schwarz zu finden, die ab 35 Euro verkauft werden.

Später sollen Sonys offizielle PS5-Platten in den Farben Blau, Lila und Pink folgen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Schon früher, nämlich ab dem 14. Jänner, werden PS5-Controller in genau diesen Farben in Sonys Online-Store erhältlich sein. Im restlichen Handel sollen ab dem 11. Februar erhältlich sein.