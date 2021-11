So viel verdienen Scalper mit der PS5 und Xbox Series X

Shopping-Tour mit Bot-Armee

Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass man hier an eine*n Schwarzmarkthändler*in – eine*n sogenannten „Scalper*in“ – geraten ist. Denn der organisierte An- und Verkauf großer Mengen der beliebten Geräte läuft derzeit aus dem Ruder. Sobald die Produkte bei einem offiziellen Händler verfügbar sind, kaufen Bots das komplette Kontingent auf. Sie schließen automatisch und in sekundenschnelle einen Einkauf in einem Onlineshop abschließen können – schneller als echte Personen überhaupt einen Klick machen.

So prahlte die Scalper-Gruppe „Carnage“ auf Twitter damit, an einem Tag 2.000 Konsolen gekauft zu haben. Das Ergebnis: Viele ehrliche Käufer*innen gehen leer aus. Strafbar ist der Weiterverkauf derzeit nicht, was den Scalper*innen freie Hand lässt. Und die verdienen gar nicht schlecht. Laut Carnage konnten die Mitglieder der britischen Gruppe mit der Software bereits umgerechnet knapp 12 Millionen Euro Profit machen. „Jordan“, einer der Mitgründer der Scalper-Gruppe „The Lab“ sagte gegenüber Forbes, er habe im Jänner 2020 insgesamt 25 PS5-Konsolen für 450 Britische Pfund (530 Euro) gekauft und für 700 Pfund (821 Euro) wieder weiterverkauft.