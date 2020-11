Sony PS5 Digital Edition im Test: Die bessere PlayStation

Ohne Beule

Um die Frage zu beantworten: Nein ist es nicht. Man muss auch auf den sprichwörtlichen Augenkrebs verzichten, den das asymmetrische Gehäuse der PS5 verursacht.

Die PS5 DE kommt ohne der Laufwerks-Beule aus und ist dadurch symmetrisch. Ja, sie ist immer noch riesig und 3,9 Kilogramm schwer. Aber ohne das Blu-ray-Geschwür an der rechten bzw. Unterseite sieht sie sowohl vertikal als auch horizontal viel besser aus.

Am Stehvermögen der Konsole ändert das nichts. Man sollte immer noch den Standfuß verwenden, egal in welcher Ausrichtung man die PS5 DE verwendet. Und auch bei der Digital Edition wird der Standfuß in der Horizontalen nur angesteckt und kann leicht verrutschen, etwa wenn man Kabel von der PS5 DE abstecken oder sie ein bisschen im Regal herumschieben will.