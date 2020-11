Xbox Series X im Test: Die Ninja-Konsole

Teurer Speicher

Die Konsole hat an der Vorderseite einen USB-Anschluss und an der Rückseite 2 USB-3-Anschlüsse. Ebenfalls an der Rückseite ist der Ethernet-Anschluss und ein Schlitz mit der Bezeichnung „Storage Extension“.

Dieser proprietäre Anschluss ist für eine Speicherplatzerweiterung. Aktuell gibt es diese nur von Seagate mit 1 TB Speicher um 250 Euro. Das ist, gelinde gesagt, frech. Die Speichererweiterung kostet damit nämlich halb so viel wie die Konsole selbst.

Das Traurige daran: Man wird sie früher oder später brauchen. Die Konsole selbst hat auch nur 1 TB Speicher eingebaut, wovon 800 GB nutzbar sind. 200 GB sind für das Feature „Quick Resume“ reserviert (mehr dazu später). Dasselbe gilt für die Speichererweiterung. Wenn man also insgesamt zum Verkaufsstart 750 Euro ausgibt, erhält man 1.600 GB nutzbaren Speicher. Da aktuelle Xbox-One-Spiele bereits über 120 GB groß sein können, wird der Platz schnell knapp werden.

Alternativ könnte man einen günstigeren und größeren Speicher kaufen und per USB 3.0 anschließen. Auf dem kann man dann aber nur Xbox-One-Spiele installieren, die noch nicht per Patch für die Xbox Series X optimiert sind. Diese laufen nämlich auf der neuen Velocity-Architektur, die eben die interne SSD oder die SSD voraussetzt, die per Storage Extension angeschlossen ist.

Wirklich, Microsoft?

Das erklärt, wieso ein Extra-Anschluss für die Speichererweiterung nötig ist: USB 3.0 wäre schlicht zu langsam. Und wenn wir schon bei langsam sind: Die Xbox Series X unterstützt kein WiFi 6.

Die Xbox Series X wird vermutlich die nächsten 4 bis 7 Jahre genutzt werden. Da wäre Zukunftssicherheit bzw. die Unterstützung des gegenwärtigen Stands der Technik, bei denjenigen, die bereits einen WiFi-6-Router haben, angebracht.

In meinem Test wurden die Games per WLAN deshalb mit durchschnittlich 100 bis 120 Mbit/s heruntergeladen. Mein WiFi-6-Router hätte zu dem Zeitpunkt aber bis zu 250 Mbit/s hergegeben (gemessen mit einem WiFi-6-Endgerät). Wer das meiste aus seinem Breitbandanschluss rausholen will, muss die Xbox Series X deshalb per Ethernetkabel mit dem Router verbinden.