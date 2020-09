Samsung Q950T im Test: Konkurrenzlos grandioser 8K-TV

Nahezu rahmenlos

Alle haben dasselbe, beeindruckende Design. Der TV ist links, oben und rechts nahezu rahmenlos. Das ist unfassbar beeindruckend, sobald der Q950T eingeschaltet ist. Es wirkt fast so, also würde das leuchtende, kräftige Bild in der Luft schweben.

„Geankert“ wird es durch den etwas dickeren Rahmen an der Unterseite. Für nicht schön gelöst halte ich den Knubbel an der rechten unteren Seite, der die Steuerungstasten des TVs beherbergt. Mit dem Samsung-Schriftzug an der Vorderseite wirkt es wie ein Etikett, das man abnehmen möchte.

Versteckte Innereien

Die schlanke Linie des Rahmens setzt sich in der Seitenansicht fort. Der Q950T ist lediglich 1,5 cm dünn. Und das durchgehend: An der Rückseite befindet sich keine dicke Wölbung, die die Elektronik versteckt. Dadurch macht sich der TV auch freistehend gut.

Die Elektronik muss aber irgendwohin wandern. Wie mittlerweile bei den Samsung-TVs üblich, ist alles in der Connect Box. Dazu zählen auch die Anschlüsse, inklusive Netzstecker. Die Box ist, im Vergleich zum Vorgängermodell, nochmal gewachsen und schwerer geworden. Das einzige Kabel, das die Box mit dem TV verbindet, ist lang genug, um einen Platz für die Connect Box zu finden, der weit genug vom Q950T entfernt ist, um nicht dessen elegante Erscheinung zu sabotieren.