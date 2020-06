Magenta Entertain Box 4K im Test: Ein überfälliges Update

Gute Spracherkennung

Positiv macht sich hingegen die Sprachsteuerung bemerkbar. Das Mikrofon steckt im oberen Bereich der Fernbedienung. Zur Spracheingabe wird die Mikrofon-Taste gedrückt gehalten. Befehle werden überraschend gut erkannt. Lediglich der „auto motor und sport channel UHD“ ließ sich nicht per Sprachbefehl öffnen.

Ansonsten kann unter anderem zu bestimmten Sendern und Menüpunkten gewechselt werden. Auch nach Sendungen, Genres und Schauspielern lässt sich suchen. Praktisch sind etwa Befehle wie „Spule 20 Minuten vor“ und „spule 3 Minuten zurück“.

Was leider nicht geht ist die Sprachsuche in der YouTube-App. Dafür gibt es aber eine Funktion, die beim Suchen der Fernbedienung helfen soll. Wenn man die Plus-Taste an der Box 4K gedrückt hält, beginnt die Fernbedienung energisch zu piepsen. So soll man sie leichter finden können, wenn sie in der Couch verloren gegangen ist.

Kleine Ärgernisse

Die Box 4K ist viel angenehmer im Alltag als das Vorgängermodell. In der 4-wöchigen Testphase ist sie kein einziges Mal abgestürzt. Es kam lediglich einmal vor, dass beim Vorspulen einer aufgenommen Sendung die Wiedergabe abgebrochen ist und einmal hat das Profil von alleine auf das Standard-Profil zurückgewechselt.

Es gibt aber dennoch kleine Ärgernisse. Obwohl die Navigation in den Programm-Guides und Untermenüs flott funktioniert, ist sie im Hauptmenü und bei der YouTube-App leicht verzögert.

Beim Hinzufügen der Sender zur Favoritenliste werden alle Sender angezeigt, auch die, die man nicht abonniert hat bzw. die nicht im Paket enthalten sind.

Hat man die Replay-Funktion aktiviert, kommt jedes Mal das Pop-up-Fenster, ob man die Sendung live oder von Beginn an sehen will, wenn man den Sender per TV Guide oder dem Mini-TV-Guide auswählt. Beim Zappen ist das lästig. Lösung: Die Kanal-Tasten verwenden oder den Sender direkt mit den Zahlentasten oder per Sprachbefehl aufrufen – letzteres ist natürlich entgegen der Idee des Zappens.