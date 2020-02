So schaut man Fernsehen ohne Kabel, Satellit und GIS

Apple TV

Apple TV ist in einer HD (159 Euro) und 4K Variante (32 GB um 199 Euro, 64 GB um 219 Euro) verfügbar. Die schwarze Box mit Fernbedienung wird über HDMI an den Fernseher angeschlossen und über LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden. Sowohl die HD als auch die 4K Variante zeigt Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde an. Neben den Apps der Streaming-Anbieter ist seit November 2019 auch Apple TV+ verfügbar. Der hauseigene Video-on-Demand Service ist auch als App für iPhone und iPad verfügbar und kann über den Browser abgerufen werden. Zudem kann über die Box auch das Game-Abo Apple Arcade genutzt werden.

Amazon Fire und Chromecast

Amazon bietet drei Möglichkeiten an: Den Fire TV Stick (bis zu FullHD, 39,99 Euro), der Fire TV Stick 4K (bis zu UHD, 59,99 Euro) und der Fire TV Cube (119,99 Euro). Letzterer liefert neben UHD-Bildern auch Sound und kann verbundene Smarthome-Geräte über die integrierte Sprachsteuerung bedienen. So können neben Amazon Prime auch die Apps der anderen Streaming-Dienste genutzt werden. Alle drei Modelle werden über HDMI an den TV angeschlossen, können Bilder mit 60 fps abspielen und erfordern eine WLAN-Internetverbindung. Insbesondere der Fire TV Stick 4K konnte im futurezone-Test überzeugen.