Die besten Alternativen zu Netflix und Amazon Prime

Der Pay-TV-Anbieter Sky bietet schon seit einer gefühlten Ewigkeit eine eigene VOD-Plattform an. Anfangs noch nur für TV-Abonnenten mit Sky Go, kann das Angebot des Münchner Anbieters mittlerweile auch ohne langfristigen Vertrag und Bindung konsumiert werden. Bei Sky X, das vormals unter Sky Ticket in Österreich vermarktet wurde, können Interessierte verschiedene Pakete einzeln buchen und monatlich kündigen.

Neben Sport-Paketen, die vor allem für Fußball-Fans interessant sind, kommt für viele das Fiction-Paket in Frage. Für 19,99 Euro im Monat gibt es hier neue Filme und Serien, die teils auch exklusiv verbreitet werden. Zuletzt wurde etwa das Serienfinale von „Game of Thrones“ exklusiv ausgestrahlt. Auch „The Walking Dead“ oder „Catherine the Great“ gibt es hier vor allen anderen.

Das gesamte Angebot kann bei Sky entweder als Video-on-Demand oder direkt über die entsprechenden Sender live konsumiert werden. Einziger Nachteil beim Angebot des Senders sind die Einschränkungen bei den Apps. Zwar sind von iOS über Android bis zur Playstation alle Plattformen vertreten. Wer einige Geräte hat, wird aber gar nicht die Freiheit haben, wahllos zu wechseln. Sky setzt schon seit Jahren auf ein System, bei dem nur vier Geräte registriert werden können. Ein neues Gerät kann nur einmal im Monat hinzugefügt werden. Und das auch nur, wenn ein altes dafür gelöscht wird.

Sky X ( iOS | Android) und Sky Go ( iOS | Android) sind kostenlos für iOS und Android erhältlich.