Die besten Apps gegen Müdigkeit

7Mind

Das Thema Meditation wird immer wieder hervorgehoben, wenn es um die Bewältigung von Problemen geht. Schlaflosigkeit, Stress, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme sind nur einige der Bereiche, die sich durch Meditation zum Positiven beeinflussen lassen sollen. Die App 7Mind gehört in diesem Themenfeld zu einer der beliebtesten Apps im deutschsprachigen Raum. Berührungsängste mit dem Thema Meditation räumt 7Mind gleich zum Start relativ schnell aus.

Die Anwendung eignet sich nämlich nicht nur für Profis, sondern auch für blutige Anfänger. Wer in diesem Bereich noch keinerlei Erfahrungen hat, wir von Anfang an quasi an die Hand genommen. Dazu bietet die App eine Art Kurs an, der uns langsam mit den Prinzipen und Grundlagen der Meditation vertraut macht.

Grundsätzlich begleitet die App uns über den gesamten Tag hinweg. Beim Start gibt es eine Art Tagesplan, der jederzeit abgerufen und individuell in Anspruch genommen werden kann. Die verschiedenen Kurse werden hier nach Wunsch gestaffelt, um möglichst effektiv in die Thematik eintauchen zu können. Je nach Problem wird auch der Fokus bedarfsgerecht auf Kurse gelegt, die beispielsweise bei der Konzentration helfen. Im Falle des Falles gibt es unter anderem auch SOS-Meditationen, die in ein- bis zweiminütigen Sessions abgehalten werden können und vor allem in stressigen Momenten versuchen zu helfen.

7Mind ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für den vollen Funktionsumfang ist eine Abo um bis zu 60 Euro im Jahr notwendig.