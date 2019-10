Nie wieder tippen: Speech-to-Text-Apps für iOS und Android

Dragon Anywhere

Laut dem Anbieter der Diktierservice mit der höchsten Erkennungsgenauigkeit, ist Dragon tatsächlich einer der beliebtesten Services in diesem Feld. Der simple Aufbau in Kombination mit einer Handvoll Features, die den Betrieb erleichtern, machen die App zu einem runden Speech-to-Text Angebot. Im Grunde sieht Dragon Anywhere nicht viel anders als eine handelsübliche Notiz-App aus. Im Dashboard werden sämtliche Texte einzeln gesammelt. Dort können sie auch verwaltet und gegebenenfalls auf Inhalte durchsucht werden.

Was Dragon Anywhere aber besonders macht, ist die fehlende Längenbeschränkung. Statt ständige Unterbrechungen für eine etwaige Verarbeitung in Kauf nehmen zu müssen, hört uns Dragon bis zur Besinnungslosigkeit zu. Laut Entwickler liegt die Erkennungsrate der App bei 99 Prozent. Außerdem lernt die Anwendung bei jedem gesprochenen Wort kontinuierlich mit.

Branchenspezifische Termini lassen sich außerdem extra hinterlegen, um fehlende Worte reibungslos integrieren zu können. Im Zusammenspiel mit dem professionellen Desktop-Tool von Dragon, können sämtliche Text dann auch reibungslos über Cloud-Dienste geteilt und auch synchronisiert werden.

Dragon Anywhere ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Verwendung ist ein Abonnement für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr notwendig.