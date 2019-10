Die besten Apps für Influencer und Social-Media-Süchtige

Freachly

Geschichten von frechen Infuencern lassen sich in letzter Zeit immer öfters finden. Der Verlauf ist meistens derselbe. Irgenwelche Influencer besuchen Hotels, Restaurants oder andere Unternehmen und wollen dann quasi mit ihren Followern bezahlen. Anstatt die Rechnung mit echtem Geld zu begleichen, soll beispielsweise ein Instagram-Post als Bezahlung herhalten. Beschwerden über freche Influencer gibt es mittlerweile zuhauf.

Denn nicht jeder möchte seine Leistungen gegen Werbung verschenken. Tatsächlich gibt es aber auch jede Menge Unternehmer, die sogar offensiv um Influencer werben. Freachly vereint diese in einer App. In der Anwendung kann via Standort oder Stadt- bzw. Straßensuche nach dem gewünschten Ziel gesucht werden. Auf einer übersichtlichen Karte präsentiert Freachly dann sämtliche Angebote in der Umgebung.

In einer eigenen Auflistung kann auch abseits der Karte gesucht werden. Die vielen verschiedenen Angebote werden hier in schicken Kacheln präsentiert. Angezeigt wird dann beispielsweise, was es an der Location gibt und was notwendig ist, um den angezeigten Rabatt zu erhalten. Bei einem asistatischen Restaurant in der App erhalten Influencer dann etwa 20 Euro Rabatt für einen Post im eigenen Feed. 10 Euro gibt es, wenn das Essen in einer Story präsentiert wird.

Durch Tippen auf die Kacheln lassen sich außerdem noch jede Menge Zusatzinfos abrufen. Unter anderem finden sich hier noch weitere Anforderungen oder wann ein Post zum Beispiel frühestens archiviert werden darf. Um die Angebote der App nutzen zu dürfen, ist eine Registierung notwendig. Außerdem prüfen die Betreiber, ob die Social Media Präsenz auch wirklich von Wert ist.

Freachly ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.