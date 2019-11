Der Movember wird haarig: Die besten Apps rund um den Bart

Find the Mustache

Der Schnauzer als Alleinstellungsmerkmal spielt auch in Games eine Rolle. Passend zum Movember können wir uns mit „Find the Mustache“ abseits der Realität auf die Suche nach Schnauzern machen. Die Augmented-Reality-App ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch für kurzweilige Unterhaltung gut.

Die insgesamt 16 Level werden mithilfe der Smartphone- oder Tablet-Kamera einfach in die reale Welt projiziert. Dann gilt es auf Schnauzer-Suche zu gehen. In den bunten, würfelförmigen Welten laufen unter anderem kleine Figuren herum, die unseren gesuchten Schnauzer tragen könnten. Tatsächlich sind diese aber oft gar nicht so leicht zu finden.

Per Wischgesten und Tippen kann dabei frei mit der Welt interagiert werden, um beispielsweise Events auszulösen, die den Schnauzer zum Vorschein bringen könnten. Die Bärte wechseln außerdem jedes Mal ihren Standort, was den Wiederspielwert von „Find the Moustache“ erhöht.

Find the Moustache ist kostenlos für iOS erhältlich.