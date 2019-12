ORF-TVThek bietet Fußball in 4K bei der Euro 2020 an

Im Rahmen der Fußball-WM 2018 gab es erste Tests hinsichtlich 4K. Wird es bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr wieder etwas derartiges geben oder das 4K-Angebot sogar ausgeweitet?

Die Direktion für Technik, Online und neue Medien des ORF hat zur Fußball-WM 2018 erstmals ein UHD- bzw. 4K-Pilotprojekt gestartet – insgesamt konnten alle 56 im ORF-Fernsehen übertragenen Live-Spiele auf der ORF-TVthek (via Web bzw. via Apps über UHD-fähige Smart-TVs, Boxen und Sticks) in 4K-Qualität abgerufen werden. Auch bei der Euro 2020 planen wir ein ähnliches Service. Parallel dazu werden wir bereits im 1. Quartal 2020 Schritt für Schritt TV-Produktionen, wie „Universum“- Dokumentationen auf der ORF-TVthek in UHD anbieten.



Oft gefordert ist auch eine Download-Funktion. Gibt es irgendwelche Entwicklungen in diese Richtung?

Die Forderung ist berechtigt, aber derzeit ist es uns aus rechtlichen Gründen – sowohl was das ORF-Gesetz betrifft, als auch lizenzrechtlich – nicht möglich, dies anzubieten. Auch für andere Verbesserungen auf der ORF-TVthek, wie die Abschaffung der 7-Tage-Regel, Online Only- und Online First-Angebote, sind Änderungen im ORF-Gesetz notwendig.



Wie ist der aktuelle Status der Streaming-Plattform und ORF-Tochter Flimmit? Welche Weiterentwicklungen sind geplant?

Nach der Genehmigung der KommAustria, „Flimmit“ in einen öffentlich-rechtlichen Abrufdienst umzuwandeln, werden wir die Plattform einem grundlegenden Relaunch unterziehen. Ziel ist, die besten österreichischen fiktionalen Produktionen und ORF-Archiv-Schätze leicht zugänglich zu machen und einen weiteren Entwicklungs-Schritt zum ORF-Player zu setzen.



Der ORF betreibt auch die Klassik-Plattform Fidelio. Wie wird diese angenommen?

Immer besser, dank einem Live- und On-Demand-Qualitätsangebot. Auf „Fidelio” sind hunderte Opern- und Konzertproduktionen, eine umfangreiche Klassithek, hochkarätige Live-Events, ein redaktionell gestalteter 24-Stunden-Tune-in-Kanal und ein Editorial-Bereich abrufbar. Der ORF und sein langjähriger Partner UNITEL setzen alles daran, diese digitale audiovisuelle Kultur-Streaming-Plattform mit derzeit mehr als 10.000 registrierten Nutzerinnen und Nutzern weiter auszubauen. Besonders wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung von „Fidelio“ sind strategische Partnerschaften mit den heimischen Musikschulen und Unis, die dank Kooperationen mit den österreichischen Bundesländern und Unternehmen wie der Raiffeisen-Holding NÖ./ Wien möglich gemacht werden.



Und zur Radiothek, einem weiteren Großprojekt: Wie ist der aktuelle Status dazu?

Inzwischen ist nach einem mehrjährigen mühsamen behördlichen Genehmigungsverfahren endlich weißer Rauch aufgestiegen und wir konnten die ORF-Radiothek Ende November launchen. Die neue Plattform stellt nun alle ORF-Hörfunkprogramme live und on Demand 7-Days-Catch-Up bereit, bietet erneuerte Podcasts, spannende Audio-Archive und weitere Funktionen und Services.



Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick in die Zukunft: Wie wird die TVthek in zehn Jahren aussehen? Was wird der wichtigste Kanal werden? Fernseher, Handy, Tablet oder etwas ganz anderes?

Zunächst werden wir in naher Zukunft die ORF-TVthek noch weiter ausbauen und 2020 alle 4 ORF-TV-Kanäle 24x7 als Livestream anbieten. Die ORF-TVthek wird ein zentrales, aber gleichzeitig eigenständiges Modul des neuen ORF-Players werden, der im Mittelpunkt der Digitalisierungsoffensive des ORF steht. Mittelfristig wird der ORF-Player der wichtigste Kanal im Medienangebot des ORF sein. Sämtliche ORF-Produkte - von Bewegtbild-Angeboten bis Audio, EPG und Special-Channels - werden dort zu finden sein. Damit werden wir top-fit für den vorwiegend digitalen und mobilen Medienkonsum der kommenden 10 Jahre sein und dafür sorgen, dass der ORF als modernes öffentlich-rechtliches Multimedia-Unternehmen erfolgreich bleibt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und der ORF-TVthek.