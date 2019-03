ORF startet mit neuer TVthek: Jetzt im Dark Mode

Laut dem Changelog aus der TVthek-App für Android, die ebenfalls umfassend aktualisiert wurde, sollte die Usability der neuen TVthek deutlich besser sein. Außerdem soll laut Changelog auch das Videoarchiv "History" ausgebaut worden sein. Auch das Restart-Service wurde ausgebaut. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die es erlaubt, bereits laufende ORF-TVthek-Live-Streams neu von Beginn an zu starten.

Darüber hinaus sollten nun mehr Livestreams verfügbar sein und auch die Personalisierung rückt der ORF in den Fokus. "Erstmals können Userinnen und User der ORF-TVthek sowohl im Web als auch am Smartphone und Tablet individuell ihre persönlichen Wunschthemen in jeder möglichen und jederzeit änderbaren Kombination ranken, womit - neben der Favoritenfunktion - eine verstärkte Personalisierung möglich wird", heißt es in einer Aussendung vom ORF.

Für iOS wurde das Update (Stand Dienstagvormittag) noch nicht veröffentlicht.