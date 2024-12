So schaltet ihr personalisierte Suchergebnisse auf Google ab

Google lernt aus euren Suchgewohnheiten und zeigt euch Ergebnisse, von denen die Suchmaschine glaubt, dass sie für euch relevant sind. Dabei könnten euch allerdings einige Dinge entgehen. Google bietet deshalb an, die personalisierten Suchergebnisse bei der Suche auszuschalten.

➤ Mehr lesen: Gen Z "googelt" nicht mehr

Den entsprechenden Button dazu findet sich ganz am Ende der Suchergebnisse, sowohl in der Desktop-Version, als auch am Smartphone. Wer bis ganz nach unten scrollt, dem wird die Nachricht "Ergebnisse sind personalisiert" angezeigt. Gleich daneben müssen Nutzer und Nutzerinnen auf die Option "ohne Personalisierung ausprobieren" klicken oder tippen, um das Feature zu aktivieren.