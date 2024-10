Google killt die Suche in den Suchergebnissen

Wer seine Google-Suche auf eine bestimmte Webseite beschränken will, hat mehrere Möglichkeiten. Eine befand sich bislang in der Liste der Google-Suchergebnisse .

„Es ist über 10 Jahre her, seit wir das Suchfeld für Sitelinks in Google Search ursprünglich angekündigt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass die Nutzung gesunken ist. Aus diesem Grund und um die Suchergebnisse zu vereinfachen, werden wir dieses Element ab dem 21. November 2024 entfernen“, sagt Google .

Dieses Feature heißt Sitelinks Search Box und wird ab dem 21. November eingestellt, wie Google in einem Statement mitteilt. Als Grund nennt das Unternehmen, dass immer weniger Nutzer das Feld zur gezielten Suche nutzen:

Laut The Verge sind bei der Google-Suche in nächster Zeit noch weitaus größere Änderungen zu erwarten. Denn Google will künftig bei seiner Suche stärker auf KI setzen.