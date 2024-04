Google erwägt die Suche kostenpflichtig zu machen

Insider*innen zufolge sucht Google nach Möglichkeiten, wie eine Art Premium-Modell für die Suche angeboten werden könnte. Demnach sei geplant KI-Funktionen in die Suche zu integrieren. Die KI-unterstützte Suche könnte etwa Abonnent*innen von Gemini Advanced und Google One zusätzlich zur Verfügung stehen. Womöglich könnte auch ein Einzel-Abo für die Premium-Suche angeboten werden.

Eine etwas gewagte Theorie ist, dass Google bei der Suche mit KI-Funktionen eine werbefreie Version durch die Hintertür anbieten könnte. User*innen könnten etwa den Textbefehl eingeben: „Suche nach ,beste Damenlaufschuhe für Asphalt´, ohne mir Werbung, bezahlte Suchergebnisse oder Online-Shops anzuzeigen.“

Prinzipiell macht eine KI in der Suche nur Sinn, wenn man dadurch weniger lang suchen muss. Sonst kann man gleich einen KI-Chatbot verwenden, wie ChatGPT, Microsofts Copilot oder Googles Gemini. Wird die Suche in der Suchmaschine aber kürzer, klickt die User*in weniger Websites und so potenziell weniger Werbung an – was eben Googles Suchmaschinen-Kerngeschäft schädigen würde.