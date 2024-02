Google-Cache wurde endgültig eingestellt

Er erklärt, dass die Funktion in einer Zeit entwickelt wurde, als Internetseiten noch nicht schnell und verlässlich geladen haben. Daher speicherte Google eine Version der Webseite ab, die man aufrufen konnte, wenn die Live-Seite zu lange lädt. Inzwischen sei das aber nicht mehr nötig. Daher ist der Schritt auch nicht sehr überraschend, da enorme Speicherressourcen für ein Feature verwendet wurden, das so gar nicht mehr nötig ist.

Workaround und Alternative

Der Cache-Link konnte zuletzt in einem Drop-Down-Menü neben dem Suchergebnis auswählen. Wer die Funktion jetzt trotzdem noch nutzen will, muss die URL manuell verändern. Dazu gibt man "https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:" in die Browserleiste ein und danach die vollständige URL, die man durchsuchen will, also z.B: "https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://futurezone.at/". Alternativ kann man auch "cache:URL", also z.B.: "cache:https://futurezone.at/" direkt in den Google suche ein.

Wer gezielter nach alten Webseiten suchen möchte, die auch weiter zurück liegen, kann etwa auf die Wayback Machine des Internet Archives ausweichen. Die Webseite archiviert alte Versionen von Internetseiten. Laut Sullivan könnte sie als Ersatz für die Cache-Links in die Google Suche integriert werden.