Wie man die Google-Suche richtig verwendet

Praktisch ist zudem, dass man die Suchleiste auch als Taschenrechner oder Umrechner verwenden kann. Dafür muss man nur den Rechenweg beziehungsweise "100 Dollar in Euro" oder "100 Meilen in Kilometer" eingeben.

Meistens spuckt Google die passenden Suchergebnisse aus. Aber so manches Mal will und will die Suchmaschine nicht das finden, nachdem man sucht. Um auf Google zielgerichteter suchen zu können, empfiehlt es sich auf Suchoperatoren zurückzugreifen. Nutzt man die verfeinerte Suche, lässt sich die Suchmaschine wesentlich effizienter nutzen.

Anführungszeichen

Der wohl bekannteste Suchoperator sind die Anführungszeichen. Damit lässt sich nach einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Wortgruppe suchen.

Die Suche nach "Das darf doch nicht wahr sein" zeigt alle Ergebnisse, in denen die exakte Wortfolge enthalten ist.

Möglich ist auch die kombinierte Suche, etwa nach "All I wanna say is that" Michael Jackson. In diesem Fall wird der passende Song zur Textzeile von Michael Jackson angezeigt.

Innerhalb einer Seite suchen

Wer nur auf einer bestimmten Website nach etwas suchen möchte, kann den Suchoperator "site" verwenden. Mit "site:futurezone.at iphone test" bekommt man beispielsweise alle iPhone-Tests auf unserer Seite angezeigt.