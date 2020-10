So verhindert man das nervige Autoplay von Videos

Wer kennt es nicht: Man surft in Ruhe im Internet, hat vielleicht mehrere Tabs offen und plötzlich kommt irgendwoher Musik, die sich nicht zuordnen lässt. Dann spielt meist ein Video ab, ohne dass man aktiv darauf geklickt hat. Das ist nicht nur nervig, sondern so könnten auch Inhalte abgespielt werden, die man eigentlich nicht hören oder sehen will. Glücklicherweise gibt es aber bei vielen Social-Media-Apps und Browsern eine Möglichkeit, diese Autoplay-Funktion abzuschalten. Wir erklären euch, wie das geht.