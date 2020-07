Wie man anonym im Internet surft

Es gibt viele Gründe, warum man im Internet keine Spuren hinterlassen möchte. Anonymität hat auch nichts mit Kriminalität oder dubiosen Seiten im Dark Web zu tun. Eigentlich reicht es schon, wenn man beispielsweise an einem Ort mit freiem WLAN-Zugang wie einem Hotel oder einem Café arbeitet und sein Surfverhalten verschleiern will. Oder man möchte nicht, dass Internetprovider, Suchmaschinen oder Firmen wie Facebook, Google und Co. wissen, wonach man sucht und anhand dieser Informationen ein genaues Profil anlegen können. Zudem schützt die Anonymität im Internet Menschen auch vor politischer Verfolgung.

Welchen Schutz bietet der Inkognito- oder geheime Modus im Browser?

Dieser Modus schützt die Daten nicht, sondern nimmt die angesurften Webseiten lediglich nicht in den Browser-Verlauf auf und speichert Daten nur temporär. Informationen über den Standort werden weiterhin gesammelt und Tracking durch Browser, Provider und Staat ist weiterhin möglich. Allerdings wird bei einigen Browsern, beispielsweise Firefox, das Tracking durch andere Webseiten deaktiviert. Auch wenn er für sich allein keinen wirklichen Privatsphäre-Schutz bietet, ist der Modus eine gute Ergänzung und sollte genutzt werden, wenn man einen fremden Computer verwendet. Aktivieren lässt sich der Inkognito- (Chrome), private (Firefox und Safari) oder InPrivate-Modus (Edge) jeweils über das Browser-Menü.