Sind kostenlose VPN-Dienste sicher?

VPN-Services (Virtual Private Network) sollen Nutzungsdaten und Standortinformationen verschleiern, vor Passwort-Dieben schützen und öffentliche WLAN-Netzwerke sicherer machen. Kurz gesagt: Wer einen VPN-Dienst nutzt, will damit sein digitales Leben absichern. Wenn also ein VPN-Service seine Dienste kostenlos anbietet, sollte man sich fragen: Was hat der VPN-Anbieter davon? Warum können diese Services ihre Dienste kostenlos anbieten?

Eines ist klar: Irgendwie müssen diese Anbieter ihre Kosten decken und Geld verdienen. Und da sie sich nicht auf monatliche Gebühren stützen können, müssen sie andere Wege finden. Wie man sich vorstellen kann, funktioniert das zu Lasten der Nutzer.