Forscher warnen: Windkraft könnte ein riesiges Problem bekommen

Die Energieausbeute aus Windkraftanlagen hängt wenig überraschend direkt von den Windverhältnissen ab. Gibt es keinen Wind, gibt es auch keine Energie. Genau das könnte der nachhaltigen Energieproduktion aus Windkraftanlagen zum Verhängnis werden.

Die Erderwärmung als Folge des Klimawandels könnte dazu führen, dass die globalen Windgeschwindigkeiten deutlich abnehmen. Das Phänomen ist als "Wind Stilling" bekannt und wurde von Gan Zhang, Klimaforscher an der University of Illinois Urbana-Champaign untersucht.

Der Wind nimmt ab

Seit den 1960er Jahren nehmen die Windgeschwindigkeiten an der Erdoberfläche ab, wie bereits mehrere Studien gezeigt haben. In den kommenden Jahren könnte sich das "Wind Stilling" noch verschärfen und damit die Windenergie in Gefahr bringen, heißt es in der aktuellen Studie von Zhang.

