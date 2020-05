Wie man versteckte Browser-Games in Chrome, Firefox und Edge aktiviert

Über das Einstellungsmenü in der oberen rechten Ecke können weitere Game-Optionen ausgewählt werden. So gibt es neben der standardmäßigen Endless-Version noch eine zeitkritische Version des Spiels. Auch eine Version, bei der man den Surfer durch abgesteckte Tore lotsen muss, ist spielbar. Sollte jemand lieber die Originalversion von SkiFree spielen wollen, hier und hier geht's zu einem Emulator.

Verstecktes Game in Firefox aktivierten

Mozilla macht es Firefox-Nutzer nicht ganz so leicht, auf das versteckte Browser-Game zuzugreifen. Im Firefox-Browser reicht eine simple Eingabe in die Adressleiste nicht, um an das Spiel zu kommen.

Wer das Game aufrufen will, muss mit einem Rechtsklick in der Tab-Leiste das Anpassen-Menü öffnen. Dort können verschiedene Werkzeug-Symbole an die gewünschten Stellen gezogen werden. In diesem Fall müssen alle Icons in die Werkzeugleiste verschoben werden, bis nur mehr "Flexibler Leerraum" übrig bleibt.