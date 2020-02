So löscht man alte Posts und Fotos auf Facebook, Twitter und Instagram

Hat man die Einstellungen vorgenommen, wählt man die Aktion. Man kann die Beiträge "löschen" oder "verbergen", ein "Like" entfernen, oder ein Backup der Beiträge erstellen. Was einmal weg ist, kann nicht wiederhergestellt werden - das sollte man wissen, bevor man den Vorgang startet.

Dann heißt es warten: Das Plugin tut so, als wäre es ein Mensch, der alle Beiträge einzeln bearbeitet. Das Browserfenster muss unberührt offen bleiben, während das Plugin sich durch die Beiträge arbeitet. Das kann dauern - geht aber deutlich schneller, als alles von Hand durchzuklicken. Da der Vorgang je nach Menge sehr lange dauern kann, empfiehlt es sich, das Plugin über Nacht laufen zu lassen.

Anschließend kann es vorkommen, dass die gelöschten Beiträge nach Aktualisieren der Webseite scheinbar wieder auftauchen. Nach einigen Minuten sind die Beiträge dann unwiderruflich entfernt.

Für Firefox, Safari, Microsoft Edge oder andere Browser gibt es derzeit keine zufriedenstellenden Lösungen. Daher ist es zu empfehlen, Chrome nur für das Bereinigen des Facebook-Profils zu installieren und anschließend wieder zu löschen.

Twitter

Auch bei Twitter ist das Löschen einzelner Tweets machbar, aber mühsam. Dazu klickt man im jeweiligen Tweet auf den kleinen Pfeil oben rechts und wählt "Löschen" aus.

Wer mehr als einen Tweet löschen möchte, kann auf das Tool TweetDelete zurückgreifen. In der kostenlosen Variante kann auf die letzten 3.200 Tweets zugegriffen werden. Wer Twitter deutlich stärker nutzt, kann für eine einmalige Zahlung von 9,99 US-Dollar einen Premium-Account anlegen. Man kann die App in der kostenlosen Variante aber auch so häufig laufen lassen, bis alle Tweets entfernt wurden.