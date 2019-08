Was ist eigentlich 8chan und warum ist es gefährlich?

Der 21-jährige Mann, der am Samstag in El Paso in Texas 20 Menschen in einer Bluttat getötet und 26 verletzt hat, hatte kurz zuvor seine Hassrede auf 8chan veröffentlicht. Doch er war nicht der erste, der 8chan zur Verbreitung seiner Gedanken genutzt hat.

Was ist 8chan?

8chan ist ein Online-Messageboard, bei dem es keinerlei Moderation oder Eingriffe von außen gibt. Es existiert seit Oktober 2013. Es ist einer der wenigen „öffentlichen“ Orte im Netz, bei denen es noch absolut möglich ist, anonym frei zu sprechen und keinen Eingriff von außen zu befürchten.

Bei welchen Attentaten spielte es eine Rolle?

In den vergangenen Monaten hat sich 8chan zu einem beliebten Ort von gewalttätigen Extremisten entwickelt. Neben dem Amoklauf in Texas vergangenes Wochenende hat auch der mutmaßliche Attentäter von Christchurch in Neuseeland seine Tat kurz davor auf 8chan angekündigt. Auch das Attentat auf die Synagoge in Poway, Kalifornien, wurde auf dem Messageboard vorab angekündigt. Die rassistischen Hassreden, die im Zuge dessen gepostet worden sind, verbreiteten sich rasant.