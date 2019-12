10 Befehle und Tipps für Alexa

Egal ob man damit beschenkt wurde, oder ob man es sich selbst gegönnt hat: Auch heuer dürften wieder zahlreiche smarte Boxen unter den Weihnachtsbäumen gelandet sein.

Der integrierte Sprachassistent Alexa ist heute intelligenter als jemals zuvor. Er befindet sich nicht nur in Amazons Echo-Lautsprechern, sondern auch vielen smarten Boxen anderer Anbieter. Wir zeigen ein paar Befehle und Tricks, mit denen man die smarte Box ausprobieren kann. Einige davon sind erst kürzlich neu hinzugekommen.

1. Erinnerungen und Alarm

Oft sind es die simpelsten Dinge, die man am öftesten verwendet. Hat man eine Echo-Box zuhause stehen, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Alarm- oder Erinnerungsfunktion sein. So kann man den Sprachassistenten etwa bitten, einen zu einer konkreten Zeit an eine bestimmte Sache zu erinnern.

So kann man etwa sagen: „Alexa, erinnere mich am Sonntag um neun Uhr morgens: Max anrufen“. Wahlweise kann man Alexa aber auch bitten, Erinnerungen für nächstes Monat („Erinnere mich am 05. Jänner 2020…“) oder noch ferner in der Zukunft zu speichern.

Tritt der gewählte Zeitpunkt ein, spielt die smarte Box eine Alarmton ab und schickt gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone – vorausgesetzt man hat die entsprechende App installiert.

Damit man den Überblick behält, welche Erinnerungen Alexa noch für die Zukunft gespeichert hat, kann man einfach danach fragen und sie - falls gewünscht - auch löschen. Für letztes sagt man einfach „Alexa, lösche die Erinnerung für den 5. Jänner“. Einen Überblick über anstehende Reminder findet man auch in der Alexa-App.

2. Musik und Hörbücher

Ebenfalls eines der meistgenutzten Features der smarten Box dürfte das Abspielen von Musik sein. Welcher Dienst genutzt wird, kann in der Alexa-App bestimmt werden. Zur Auswahl stehen Amazon Music, Spotify und TuneIn.

Sagt man „Alexa, spiele Musik“, wird jene vom Standarddienst gewählt. Gleichzeitig funktionieren auch Befehle wie „Alexa, spiele Rock“, „Alexa, spiele [Song] von [Interpret]“, oder „Alexa, spiele ruhige Musik“. In Kombination mit TuneIn funktioniert auch „Alexa, spiele [Radiosender]“.

Unterstützt wird übrigens auch Amazons hauseigener Hörbuch-Dienst Audible. Man kann den Hörbuch-Modus auch testen, indem man sagt: „Alexa, spiele ein kostenloses Hörbuch“

Natürlich kann per Sprachbefehl auch zwischen Titeln hin- und hergesprungen oder die Lautstärke angepasst werden. „Alexa, lauter“, „Alexa, leiser“ oder „Alexa, Pause“ bzw. „Alexa, weiter“, zählen hier zu den relevanten Befehlen.