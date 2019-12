5 Tipps, bevor man sein altes Handy weggibt

Weihnachten ist für viele auch die Zeit des neuen Handys. Egal ob man damit beschenkt wurde, oder es sich selbst gegönnt hat: Das alte muss jedenfalls weg. Falls es noch funktioniert, lohnt es sich oft, das Gerät weiterzuverkaufen oder weiterzugeben.

Bevor man das Smartphone aus der Hand gibt, gilt es einige Dinge zu bedenken und zu beachten:

1. Fotos sichern

Zuerst muss man sicherstellen, dass auch wirklich alles abgesichert ist. Besonders schmerzhaft kann es etwa sein, wenn Fotos verloren gehen. Um das zu verhindern, bietet sich die Nutzung einiger Apps an. Google Fotos erlaubt es, Handy-Fotos in unbegrenzter Zahl kostenlos in der Cloud abzusichern. Bei der Größe gibt es allerdings eine Einschränkung: Google speichert die Bilder in maximal 16 Megapixel ab. Hat man mit seinem Handy mit höherer Auflösung fotografiert, werden die Bilder automatisch verkleinert. Für die alltäglichen Schnappschüsse und Urlaubsfotos reicht eine Auflösung von 16 Megapixel aber völlig aus. Andere Möglichkeiten, die Fotos in der Cloud abzusichern sind etwa Dropbox, Microsofts OneDrive oder Apples iCloud.

Wer Google nicht traut, kann die Fotos natürlich auch manuell via PC absichern. Schließt man sein Android-Phone an einen Windows-Computer an, wird es in der Regel rasch automatisch erkannt. Je nach Modell muss man dann auf dem Smartphone erst auswählen, ob man Dateien oder Fotos übertragen möchte. Anschließend findet man das Handy im Datei-Explorer – genauso wie etwa einen USB-Stick. Die Fotos befinden sich in der Regel in einem Ordner mit dem Namen „DCIM“ im Unterordner „Camera“. Hat man sie gefunden, kann man sie einfach auf den Computer kopieren.

2. SMS, Kontakte, WhatsApp sichern

Auch abseits von Fotos sollte man einige Dinge bedenken bzw. sichern, wie etwa Kontakte, SMS- oder WhatsApp-Nachrichten. Apple-Nutzer tun sich hier besonders leicht. Nachrichten, Einstellungen und mehr werden automatisch per iCloud-Backup gesichert. Bevor man das Handy löscht, sollte man das aber nochmal in den Einstellungen kontrollieren. In der Textsuche der Einstellungen muss man lediglich nach „Backup“ suchen und findet dann den entsprechenden Menüpunkt. Dort kann man unter „Backup jetzt erstellen“ eine Sicherung anlegen.

Unter Android speichert Google ebenfalls standardmäßig ein Backup des Telefons in der Cloud ab. Aber auch das sollte man in den Einstellungen kontrollieren. Je nach Handy-Hersteller oder Android-Version kann der entsprechende Punkt unterschiedlich heißen. Bei aktuellen Samsung-Handys findet sich der entsprechende Menüpunkt in den Einstellungen unter „Konten und Sicherung“ und dann unter „Sichern und Wiederherstellen“. Aufzupassen gilt es bei WhatsApp. Die Sicherung bei Android-Smartphones findet man direkt in der App. Der Menüpunkt findet sich unter „Chats“ und dann „Chat-Backup“.