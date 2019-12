Wie man Smartphones für Kinder absichert

In ihre mobilen Betriebssysteme Android und iOS haben die Hersteller Google und Apple verschiedene Kindersicherungen integriert. Diese Funktionen geben den Eltern ein Werkzeug in die Hand, um das Smartphone der Kinder altersgerecht einrichten zu können. Gleichzeitig bieten sie den Kindern Schutz vor unpassenden Inhalten und überbordender Nutzung.

Wenn Kinder ihr erstes eigenes Smartphone in Betrieb nehmen, benötigen sie dazu auch die entsprechenden Online-Konten bei Apple beziehungsweise Google. Da die Kinder für das Erstellen dieser Accounts noch zu jung sind, werden diese durch die Eltern erstellt.

Sicherung einrichten

Bei Apple wird der Kinder-Account über die Funktion „Familienfreigabe“ mit dem Apple-Konto der Erziehungsberechtigten verknüpft. Verwaltet und installiert wird die Kindersicherung entweder über das Einstellungsmenü am iPhone oder am Computer auf der iCloud-Webseite. Bei Android-Smartphones nennt sich die Google-Kindersicherungsfunktion „Family Link“. Am besten besucht man families.google.com für die Inbetriebnahme.