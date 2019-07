Wie Kinder mit Apps die Welt verbessern wollen

Teamarbeit und Sport

Meist zu zweit oder dritt sitzen Kids rund um einen Laptop, programmieren und designen. Vor allem aber reden sie viel miteinander. Bevor sie in die digitale Welt einsteigen, haben sie mehr oder weniger lang überlegt und diskutiert, was sie in dieser Woche entwickeln wollen. Und zwischendurch stehen sie auf, werfen mit Softbällen auf kleine, mobile, leichte Tore bzw. über ein Netz oder versuchen mit noch kleineren Bällen mit Klettbändern diese auf eine Stoff-Dart-Scheibe zu treffen. Oder spannen erstmals einen Bogen, um mit dem Pfeil möglichst die Zielscheibe zu treffen. Ein kleiner Tischtennistisch steht auch bereit.

Sport spielt bei den Camps eine wichtige Rolle. Nicht nur in dem Seminarraum im Startup-Zentrum. Ausflüge in eine Kletterhalle bzw. in den Augarten und den grünen Prater um sich mehr oder im Freien austoben zu können, sind Teil der Camp-Woche. So sind motion4kids und Sportbox neben DaVinciLab und 4GameChangers weitere Partner dieser bis Ende August laufenden wöchentlichen Kurse. Eine Studie in Deutschland habe, so motion4kids-Vertreter Helmut Löschenberger, ergeben, dass Kinder, die eine Woche weniger Mathe und dafür Sport hatten, auch in Mathe besser waren als die Vergleichsgruppe.