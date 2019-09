Mit diesen Apps bleibt das Smartphone der Kinder unter Kontrolle

Fazit

Wer seine Kinder am Smartphone unter Kontrolle halten will, findet jede Menge interessante Tools. Während Parental-Control-Apps grundsätzlich problematisch in Sachen Privatsphäre sind, gehen die Anbieter auch hier recht unterschiedliche Wege. Während die meisten auf einen gesunden Umgang setzen, erinnert etwa Web Watcher mehr an Spyware als an eine erzieherische App.