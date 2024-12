Mega-Bauwerke lassen die Erde langsamer drehen

Der Drei-Schluchten-Staudamm am Jangtsekiang in China ist ein solches Gebilde, das eine Auswirkung auf die Rotationsgeschwindigkeit der Erde hat. Die Talsperre besteht aus ungefähr 28 Millionen Kubikmeter Beton . Mit dem verbauten Stahl könnte man mehr als 68 Kopien des Eiffelturms aufstellen. Hinzu kommt noch das aufgestaute Wasser, das einem Volumen von bis zu 40 Milliarden Kubikmeter entspricht.

Eiskunstlauf und Kinderkarussell

Warum das so ist, lässt sich am anschaulichsten am Beispiel von Eistänzern erklären. Wenn sich eine Eistänzerin dreht und ihre Arme vom Körper streckt, verlangsamt sich ihre Rotation. Legt sie nun ihre Arme am Körper an und macht sich dadurch kompakter, dreht sich die Eistänzerin plötzlich wesentlich schneller. Man kennt dasselbe Phänomen auch von einem Kinderkarussell auf einem Spielplatz.

Das liegt am Drehimpuls. Dieser ist nämlich immer konstant. Wenn sich die Masse durch das Ausstrecken der Arme von der Rotationsachse entfernt, nimmt die Rotationsgeschwindigkeit ab. Wird der Körper kompakter, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit, weil der Drehimpuls derselbe bleibt.

Genau dieses Prinzip lässt sich auch die Erde und den Drei-Schluchten-Staudamm anwenden. Wäre das riesige Bauwerk nicht auf einer Meereshöhe von lediglich 185 Metern errichtet worden, sondern irgendwo im hochalpinen Bereich, dann wären die Auswirkung größer und der Tag dadurch noch länger geworden.