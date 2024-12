Mitmachen und Pocket SSDs von Verbatim gewinnen

Die Pocket SSD von Verbatim ist kompatibel mit PC- und Mac-Betriebssystemen, ist die SSD-Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 für superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps. Die SSD bewältigt große Datenübertragungen schnell, ideal für hochauflösende Videobearbeitung, die Verwaltung großer Datenmengen oder die Maximierung der Spieleleistung. Sie ist mit 58 Gramm ultraleicht und mit einer Länge von knapp 97 mm klein genug, um in jede Gesäßtasche zu passen.

Die Pocket SSD verwendet einen Flash-Speicher, der hohe Geschwindigkeiten und hohe Leistung bietet. SSDs haben keine beweglichen Teile, was sie zuverlässiger und leiser macht und weniger Strom verbraucht. Der mitgelieferte Schlüsselring hält die SSD sicher an einer Gürtelschlaufe oder einem Rucksack befestigt. Sogar an einem Schlüsselbund.